Раніше такого не робили: як змінилися штурми росіян навесні та кому на користь нинішня погода

Сили оборони зірвали плани Росії щодо весняного наступу, однак Кремль усе ж прагне реалізувати певні цілі. З настанням тепла дії противника на фронті почали змінюватися.

Наразі росіяни перегруповуються та намагаються підтримувати інтенсивність ударів, а також роблять спроби наступати на певних ділянках. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, як росіяни стали заручниками своєї тактики та що змінилося на фронті з настанням весни.

До речі Російські війська постали перед складним вибором через контратаки України, – ISW

Які плани Росії на найближчий час?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прогнозує, що під час весняньо-літньої наступальної кампанії росіяни спробують сформувати такі собі "буферні зони" в Сумській та Харківській областях.

Також, за його словами, росіяни хочуть просуватися у бік Слов'янська. Ще однією важливою ціллю для ворога є Гуляйпільський напрямок.

Достатніх сил і засобів, щоб це реалізувати, у ворога наразі немає. Навіть якщо вони підтягнуть додаткові резерви, все одно ми системно тримаємо фронт,

– заявив Маломуж.

Дуже важливо, що Сили оборони завдають ударів по резервах противника, по його живій силі, яка тільки підходить на фронт, а також по пускових майданчиках для запуску дронів. Це, наголосив генерал армії, допомагає нейтралізувати наступ на Мирноград, Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ.

Прорив на Олександрівському напрямку показав: там, де ворог не чекав, Сили оборони провели низку успішних операцій зі звільнення територій. Тому, додав він, українському війську потрібно діяти нестандартно.

Важливо! Командир Першого окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов зазначив, що вагому роль в успішній операції на Олександрівському напрямку зіграв елемент несподіванки. Контратаки там не очікували, тому поряд розташовані Гуляйполе і Покровськ, які є пріоритетнішими для обох сторін.

Генерал армії розкрив задум Путіна на фронті: дивіться відео

До чого готується армія Росії?

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш вважає, що поведінка росіян вказує на те, що вони мають намір розпочати наступальні дії на окремих ділянках фронту.

За його словами, противник старається здійснити перегрупування військ і йде у штурми у Слов'янсько-Краматорській агломерації. Водночас росіяни намагаються штурмувати у Запорізькій області та продовжують атаки на Покровському напрямку.

Також ворог розвиває свої FPV-підрозділи. Зокрема, росіяни стали активно застосовувати важкі дрони для скидання боєприпасів.

Раніше він робив це мінімально, а зараз постійно їх для цього застосовує. Наразі це для нас проблема,

– сказав Андрій Отченаш.

Офіцер бригади "Рубіж" додав, що російські військові не припиняють штурмувати на мотоциклах, квадроциклах, використовуючи дощі та туман. Але це не якісь надзвичайно масштабні штурми, якими так полюбляють вихвалятися росіяни.

Не викликають здивування у Сил оборони й спроби російських військових використовувати кілька одиниць техніки, тому що її вправно знищують.

Складніше, коли ворожі солдати роблять раптові спроби доїхати якнайдалі на великій кількості мотоциклів та квадроциклів. Однак, наголосив Андрій Отченаш, українські воїни за допомогою умовних інфільтраційних дій виявляють росіян та знешкоджують їх.

Як росіяни діють на фронті з потеплінням: дивіться відео

Як росіяни стали заручниками своєї тактики?

Тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів, що з настанням весни противник став застосовувати тактику інфільтрації. Для цього він пускає у хід колісну, броньовану та гусеничну техніку, а також мотоцикли та квадроцикли.

Наслідком таких дій росіян є величезні втрати – десятки загарбників щодня. Проте, як зауважив військовий, ворог продовжує намагатися йти далі, оскільки отримує поповнення.

Російських новачків тренують по-різному: дехто навчається лише 2 – 3 тижні й отримує обладнання поганої якості, але є й ті, що мають значно кращу підготовку. Тому противника не варто недооцінювати.

Втрат вони зазнають більших, ніж щодня назбирують (нових солдатів – 24 Канал). Тобто вони певним чином втрачають свою боєздатність. Я сподіваюсь, ця тенденція продовжуватиметься: вони слабшатимуть, а їхні втрати – зростатимуть,

– наголосив Назаренко.

За таких умов, додав військовий, противник мусить робити вибір, куди спрямовувати резерви дешевої живої сили. Так росіяни стають заручниками тактики, яку обрали. Адже не можуть припинити хоча б десь чинити тиск, інакше зазнають провалу на якомусь із напрямків.

Як змінилися штурми росіян навесні порівняно із зимою: дивіться відео

Кому грає на руку зміна погоди?

Андрій Отченаш зазначив, що росіяни намагаються скористатися сильним вітром. Адже це дещо убезпечує їх від безпілотників. Проте їхні пересування все ж на низькому рівні.

Якщо спостерігати за тим, як проводять заведення військовослужбовців ворога на позиції, то середньостатистичний росіянин, який служить у російській армії, не знає, куди йде,

– зазначив офіцер бригади "Рубіж".

Тобто, пояснив він, російському солдату дають мапу, далі його ведуть за допомогою радіостанції та БпЛА. Якщо безпілотник не може якісно працювати, противник не може заводити особовий склад.

Втім, додав військовий, росіяни намагаються заїжджати на позиції на квадроциклах, мотоциклах та легких автотранспортних засобах. А Сили оборони виявляють їх та намагаються знищувати.

Як зміна погоди впливає на фронт: дивіться відео

Що відомо про найбільші успіхи України останнім часом?