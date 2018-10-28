"Вест Хем" знайшов заміну Андрію Ярмоленку, – ЗМІ

"Вест Хем" близький до придбання півзахисника американської "Атланти Юнайтед" Мігеля Альмірона за 25 млн фунтів.

В Альміроні клуб бачить заміну Андрію Ярмоленку, який вибув на півроку через травму ахілла, повідомляє Football.London.

Читайте також: Андрій Ярмоленко кумедно подякував всім вболівальникам за підтримку: відео

"Вест Хем" виграв боротьбу за плеймейкера "Атланти Юнайтед". На футболіста збірної Парагваю також претендували "Арсенал" та "Тоттенхем", але "молотобійці" випередили своїх сусідів по місту.

Зазначимо, що Мігель Альмірон у поточному сезоні МЛС забив 12 голів і віддав 13 асистів.

Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24