Трамп не збирається кидати Україну, – ветеран армії США назвав три аргументи

Є багато побоювань щодо того, що саме президент США Дональд Трамп буде робити з Україною. Навряд чи він кине нашу державу напризволяще.

Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США Раян МакБет, зауваживши, що політика – це мистецтво говорити щось одне, а робити зовсім інше. У випадку з Дональдом Трампом це також працює.

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Чого очікувати Україні

На думку МакБета, Трамп не збирається кидати Україну. Насамперед він знає, що абсолютно правильно підтримувати молоду демократію, яка хоче миру. Це йому дозволить досягти іншої цілі.

Другий аргумент. Трамп – людина, яка хоче бути відомою як світовий лідер. Якщо є протистояння між ним і Путіним, то він точно хоче бути лідером,

– сказав МакБет.

Окрім цього, війна в Україні є важливою в контексті стримування Китаю. Сполучені Штати демонструють, що вони здатні підтримати союзника за тисячі кілометрів. Це важливий сигнал в контексті Тайваню.

Якщо ми не можемо підтримати Україну, яка має залізничні лінії з Польщею, то як ми зможемо підтримати Тайвань? Якщо це стримування не спрацює, то Китай вторгнеться на Тайвань. Нам важливо підтримувати Україну,

– зауважив МакБет.

За його словами, однією з помилок Байдена була передача Україні лише тої кількості зброї, яка допомагатиме триматися в обороні. Потрібно було одразу дати достатню кількість військової допомоги, аби можна було викинути російські війська з України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перебуває в хороших відносинах із Трампом. Американський лідер робитиме усе можливе, аби закінчити війну у 2025 році.