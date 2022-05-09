"Ветеран" народився за 15 років після війни, – політолог розкритикував ганебний парад у Москві
Російський диктатор Володимир Путін особливих перемог на "параді на кістках" у Москві продемонструвати не зміг. Пригнічений поразкою той мляво виступив перед своїми громадянами.
На це є декілька причин. Про це 24 каналу сказав український політолог Микола Давидюк.
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Ненароджені ветерани: ким оточив себе Путін на параді
Політолог зауважив, що на самому параді поруч з кремлівським главою сиділи невідомі генерали чи "алкаші, які прийшли поїсти безплатної перловки".
Ветеранами ж цих людей не назвеш. Під час війни їх взагалі не існувало ще як людей. Перевдягли якихось акторів, яким по 60 років. Вони народились через 15 років після війни,
– вважає Давидюк.
Як він додав, це демонструє, що світ цілісний з Україною, а ті "актори та алкоголіки" – вони з Путіним.
Чому парад у Москві і справді ганебний
За його словами, основна з причин – це те, що Путін не пішов на ще більше ескалацію ситуації. Все через те, що у напередодні світі була дуже сильно відчутна перемога України:
- зокрема, навіть перша леді Сполучених Штатів Америки була в Ужгороді;
- президент Канади Джастін Трюдо був у Бородянці та Ірпені;
- співкери норвежського та німецького парламентів у Києві зустрілись з українським урядом;
- "Велика сімка" зустрілась з українськими лідерами.
Все це говорить про те, що Захід з Україною змогли "переграти" 9 травня Путіну, продемонструвавши, що весь світ з нами", – пояснив Давидюк.
Як пройшов парад в держави-агресорки
- У Росії 9 травня відбулись військові паради. На Червону площу стягнули залишки техніки та особового складу, щоб показати уявну помпезність. Це дійство також можна назвати "парадом ганьби" або святом на кістках.
- Путінський парад у Москві – це парад воєнних недобитків. У цьому зізнаються навіть самі росіяни. Так, СБУ перехопила чергову розмову окупантів. У ній видно настрої росіян. Кажуть, що парад "позорний, а роботи немає".
- До слова, авіашоу у небі не було – ні в Москві, ні в інших містах. Офіційна причина, яку повідомили росіянам, погана погода. Оскільки у більшості великих міст – сонячно, це наштовхує на певні роздуми. Річ у тім, що всі розуміють, насправді через втрати в Україні держава-агресорка, ймовірно, вже не має що показувати.
- Аналітики припускали, що Путін на параді може офіційно оголосити війну Україні та мобілізацію, але цього не сталось.
Реакція України
У МЗС України вже відреагували на московський парад. Там наголосили, що агресор вивів на площу ґвалтівників та мародерів. Це пропагандистське шоу, яке нічого спільного з перемогою у Другій світовій точно не має.
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