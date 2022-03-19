Ветеранка і парамедикиня збирає кошти на допомогу українським захисникам: як долучитися

Після повномасштабного нападу Росії українці в усіх містах зайняли позиції неприступної безперервної оборони: хтось військовий, хтось у теробороні, хтось рятує дітей, а хтось волонтерить. Ветеранка та парамедикиня Аліна Вяткіна разом з друзями і побратимами з перших днів збирає волонтерську допомогу та передає її у найбільш необхідні місця.

Аліна волонтерить не вперше. Її історія розпочалась у 2014 році ще на Майдані, після чого продовжилась поставками тактичної медицини та військового обладнання на Донбас. Згодом Аліна стала парамедикинею та рятувала життя українським військовим у найбільш гарячих точках 2014 – 2016 років, повідомляє 24 канал.

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Всі роки після повернення Аліна займалася матеріальною та психологічною підтримкою ветеранів, працюючи або волонтерячи в різних організаціях.

Повномасштабний наступ змусив акумулювати всі сили на збір коштів в Україні та за кордоном для закупівлі військового обладнання і тактичної медицини. Більше про роботу Аліни та загалом волонтерської групи можна дізнатися тут.



Аліна у 2014 – 2015 роках / Фото з соцмереж

Окрім того наразі у волонтерів зарезервовано 1000 пластин, але грошей на завершення закупівлі не вистачає. Відтак потрібно якомога швидше дозібрати 120 000 євро, щоб здійснити закупівлю, яка необхідна для захисту наших воїнів.

Etransfer: rubenfeld@yahoo.comPaypal: https://tinyurl.com/Alina-Paypal Stowarzyszenie FestivALTDietla 29/1, 31-070 KrakówBREXPLPWXXXPL42 1140 1081 0000 4466 3000 1006IBANUA433220010000026208303483518ІПН 3500502101537541411044375

Даючи інтерв'ю 24 каналу перед повномасштабним наступом і відповідаючи на питання про ціну мирного неба, Аліна сказала: "Мирного неба не існує. Ми живемо в той час, коли війна вже триває і вона може перенестися чи розширитися будь-куди в будь-яку хвилину. Й треба мати сміливість будувати своє життя й майбутнє, усвідомлюючи це".

Так і сталося. Відтак ми повинні зробити все, аби мати змогу жити і будувати у цей складний час. Кожен – на своєму власному фронті боротьби з окупантом. Усе буде Україна.