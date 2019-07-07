Ветропарк как туристический бренд и точка роста

10 лет тому назад на юг от Берлина располагался депрессивный аграрный поселок Фельдхайм. Его жители не видели для себя особых перспектив. Молодежь переезжала на другие территории в поисках активного социума и достойных рабочих мест.

Ситуацию изменили несколько ветряков, которые выходцы из поселка установили на местных полях. Они стали для Фельдхайма символом перемен. Местная громада прониклась зелеными идеями, увидев просвет в безысходной мгле. Жители позволили установить на своих полях ветровой парк на 60 генераторов, отсоединились от традиционных сетей, став полностью энергонезависимыми.

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Уже 10 лет поселку не нужны электричество, тепло или газ извне. Энергии ветра оказалось так много, что для собственных нужд поселку хватило 1%. Остальные 99% ветропарк продает в национальную энергосеть. Ведь один установленный ветряк обеспечивает электричеством до двух тысяч семей. А во всем Фельдхайме всего живет чуть более 120 человек.

В результате небольшое село стало мощным экспортером электричества. За каждый ветряк на арендованных полях громада получает от 10 до 30 тысяч евро в год. 10 лет люди зарабатывают на зеленой энергии.

В Фельдхайме давно забыли о депрессии. Теперь это поселение будущего. Недвижимость в поселке подорожала в разы, там построено все, что нужно для безопасной комфортной жизни. Этот пример вдохновил десятки городов и поселков во всем мире. Ежегодно тут встречают тысячи туристов. Им показывают ветряки, пересказывают историю перерождения и зарабатывают дополнительно на сфере услуг. Здешние жители шутят, что собирают три урожая в год: один – традиционный аграрный, второй – энергетический, третий – туристический.

…Несколько дней назад недалеко от поселка Ясногорка под Краматорском закончили монтаж самой мощной в Украине ветроэнергетической установки. Она вырабатывает 4,5 МВт. Уже установили рабочие лопасти длинной в 75 метров. Аналогов такому размаху на территории нашей страны пока нет. Всего в ветропарке Краматорска до 2020 года установят 15 ветряков.



Ветроэнергетическая установка под Краматорском

Я – инженер и привык оперировать техническими характеристиками. Но в данном случае для меня куда важнее социальные импульсы, которыми ветряки могут пронизать окрестности. Это – новый туристический бренд, точка экономического притяжения и социального развития.

В свое время мы построили крупнейший ветропарк Казахстана. Я видел своими глазами, как туда, почти за 200 км, приезжали свадебные кортежи из Астаны. Молодые пары считают символичным сфотографироваться на фоне могучих ветряков.

Я убежден, что Краматорский ветропарк станет символом возрождения украинского Донбасса. Его расположение на горе Карачун символично, ведь эти могучие конструкции видно из любой точки Краматорска и Славянска. В перспективе будут оборудованы две смотровые площадки, которые, надеюсь, смогут посещать туристы. Одна из них – на высоте 40 метров, а вторая на гондоле – на 120 метрах. Поверьте, это будет завораживающее зрелище…

Я много общаюсь с людьми и вижу, какие надежды возлагаются на эти символы перемен. Они действительно должны стать инновационными маяками нового качества жизни. Сегодня мы активно обсуждаем создание сопутствующей социальной инфраструктуры. Ветропарк должен стать индикатором социально-экономического притяжения региона. Собираемся ежегодно отмечать День ветра, планируем концертные, образовательные и арт-программы…

Уверен, что эту практику нужно совершенствовать и продвигать по стране. Следующим шагом планируем законодательно урегулировать вопрос финансового участия громад в создании ветропарков. Это позволит распределить доход на максимальное количество местных жителей. Громада получит право быть соучредителем инвестфонда, финансирующего постройку ветропарка. К примеру, если 100 семей профинансируют постройку одной установки, то уже через два-три года она окупиться и будет приносить пайщикам чистую прибыль. И это станет инвестициями в развитие территории.

Кстати, в Дании – мировом лидере в области альтернативной энергетики – собственниками большей части ветряных электростанций является не государство, и не энергетические компании. Ветряки там – действительно народные. Их создают кооперативы, участники которых владеют одной или несколькими ветроустановками. В подобных сообществах состоит до 100 тысяч семей, которым принадлежит 80% национальной индустрии. Украина также должна получить возможности успешно пройти этот путь.

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