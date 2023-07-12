"Веземо додому нові безпекові гарантії": G7 підписала декларацію про підтримку України

Країни "Великої сімки" 12 липня підписали декларацію про підтримку нашої держави. Зокрема, мовиться про допомогу у євроатлантичній інтеграції України до Альянсу.

"Велика сімка" домовилася забезпечити нашу державу всім необхідним у воєнному протистоянні з Росією. Крім того, G7 також домовилися забезпечити Україну "гарантіями безпеки".

Дивіться також Історичний момент: почалося перше засідання Ради Україна – НАТО

G7 підписали спільну декларацію по Україні

Члени "Великої сімки" 12 липня підписали спільну декларацію, в якій викладено довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні після вторгнення Росії. Крім цього, G7 також пообіцяли створити "програму реформ", яка допоможе Україні "на її шляху до євроатлантичної інтеграції".



G7 погодила декларацію для України / Фото Офісу Президента

Зокрема, у декларації зазначили, що G7 здійснюватиме таку підтримку:

Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну і стримати російську агресію в майбутньому;

Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, в тому числі шляхом реконструкції та відновлення;

Створення умов сприятливих для економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку;

Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення невідкладних потреб України, що виникли внаслідок російської війни;

Надання Україні можливостей продовжувати реалізацію ефективного порядку денного реформ, необхідний для просування до її євроатлантичних прагнень.



Спільна декларація G7 по Україні / Скриншот 24 Каналу

У декларації також визнається необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила для нашої країни Росія.



Зеленський, Трюдо і Мелоні на саміті у Вільнюсі / Фото Офісу Президента

У декларації зазначено, що своєю чергою Україна зобов'язується провести реформи, щоб "підкреслити свої зобов’язання щодо демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ", а також "вивести свою економіку на шлях сталого розвитку" і, звісно ж, посилити "демократичний цивільний контроль над військовими".

Єрмак розповів деталі угоди "Великої сімки"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що декларація G7 є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та країнами-гарантами безпеки для нашої держави. Він наголосив, що це "перемога України на шляху до НАТО".

Погоджена Декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами,

– сказав він.

Єрмак зазначив, що декларація враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він також подякував радникам з нацбезпеки, лідерам країн, нашим європейським партнерам за просування цього документу.

"Ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО", – підкреслив голова ОП.



"Велика сімка" зобов'язалася допомагати Україні / Фото Офісу Президента

Єрмак також детально розповів про компоненти, які були включені у цю декларацію.

У декларації містяться такі домовленості та зобов'язання:

Заходи з допомоги Україні, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Подальше посилення санкційного тиску на Росію, заморожування її активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти українців згідно з нормами міжнародного права.

Єрмак також запевнив, що цей документ відкритий і дає можливість "іншим країнам не з числа G7" долучитися до підтримки нашої держави. Він наголосив, що важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року Україна перемогла у війні й підписала "гарантії безпеки" для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу нашої країни в НАТО.

Реакція союзників на декларацію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що Євросоюз буде ключовим партнером у наданні "гарантій безпеки" для України від G7.

ЄС буде ключовим партнером у цих зусиллях. Ми продовжуватимемо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти російській агресії,

– зауважила вона.

Глава Єврокомісії також додала, що країни G7 продовжуватимуть вводити санкції проти Росії. Крім цього, вони також притягатимуть до відповідальності країну-агресорку за її воєнні злочини, натомість Україну ЄС буде підтримувати у шляху реформ до євроатлантичної інтеграції.

Прокоментував ухвалення декларації й президент США Джозеф Байден. Він зазначив, що цей документ є свідченням того, що підтримка нашої держави з боку Заходу продовжуватиметься ще довго.

"Ми допоможемо Україні збудувати сильну оборону на землі, на морі та в небі. Це буде стабільною силою та стримуванням від будь-яких загроз", – запевнив він.

Очільник Сполучених Штатів також запевнив, що декларація запускає процес, у якому кожна країна, яка забажає брати участь у ній, зможуть запустити довгострокові двосторонні зобов'язання перед Україною.

Зеленський також висловився щодо декларації

Президент України також прокоментував декларацію "Великої сімки" для нашої держави. За його словами, саміт у Вільнюсі приніс "потрібний і важливий успіх Україні".

Українська делегація везе додому значну безпекову перемогу для України. Це відкриває для нас нові безпекові можливості,

– наголосив він.

Зеленський додав, що українська влада отримала важливий "пакет гарантії безпеки для України на шляху до НАТО". Наостанок глава держави зауважив, що зараз Україна координує з партнерами G7 зобов'язання, які будуть розширені в майбутньому за допомогою домовленостей з основними союзниками.