Вхід до Севастопольської бухти прикривають кілька російських військових кораблів

Росія планувала, що війна проти України триватиме декілька днів. Але Україна встояла під натиском ворога. І тепер вже росіяни змушені формувати оборонні укріплення, побоюючись атаки українців.

В перший день війни російські пропагандисти радісно повідомляли, що за лічені години російська армія майже повністю знищила обороноздатність України. Мова йшла про системи протиповітряної оборони, авіацію та флот. Правда після цього декілька разів ще раз з'являлися інформація, що українська авіація повністю знищена, і що безпілотників "Байрактар" в українців вже немає. Та кожного дня українська сторона завдає все більших втрат російським окупантам.

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Втрати росіяни зазнають не лише на землі чи повітрі, але й на морі. І станом на 9 травня українські захисники потопили 12 кораблів та катерів ворога.

Це змушує російське керівництво вибудовувати оборону навіть там, де вони вважають своєю територію. Це тимчасово окупований Крим та Севастополь.

Коли українці за декілька атак потопили декілька російських катерів, а також підбивали і великі кораблі, окупанти вирішили посилити охорону Севастополя. Вхід до Севастопольської бухти, що є головною базою чорноморського флоту Росії, з моря прикривають кілька кораблів. Так, за Південним молом чергує ракетний катер проєкту 1241 "Молния-1". За Північним молом стоїть протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок". Також на відстані перебуває і великий військовий корабель, який неможливо ідентифікувати з суші.

Втрати кораблів росіянами у війні проти України

Росія має чималу кількість військових кораблів та катерів у Чорному морі. Вона їх вирішила використати у війні проти України. Але українці зуміли вдало їм протистояти. Відтак 12 таких кораблів та катерів відправилися на дно.

Розпочалося все з того, що українці з ракет знищили великий десантний корабель "Саратов" в порту Бердянська. На ньому було чимало військової техніки. Вона була знищена разом з кораблем. Це сталося 24 березня.

Тоді ж пошкодження отримали ще декілька російських кораблів, серед яких "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ". Не всі можна ідентифікувати, адже росіяни стерли їх номери. Один з таких кораблів зараз перебуває в одній з бухт Севастополя з пошкодженнями.

Та найбільшою морською перемогою українців на цей час є затоплення крейсера "Москва". 13 квітня по ньому було завдано удар ракетами "Нептун" українського виробництва. Через влучання на борту корабля виникла чимала пожежа. 14 квітня корабель пішов на дно. Скільки загинуло російських моряків – достеменно невідомо. Окупаційна влада старанно приховує свої втрати.

Також була інформація про ракетний удар по фрегату "Адмірал Макаров". Однак вона не підтвердилася.

Загалом вже територія поблизу острова Зміїний може стати справжнім кладовищем для російських кораблів. Саме поблизу цього острова і була підбита "Москва". Там же відправили на дно і декілька військових катерів ворога. Мова йде про десантно-штурмові катери типу "Раптор" чи десантний катер типу "Серна". Їх знищують за допомогою безпілотників "Байрактар".