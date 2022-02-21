"Ви будете прокляті поколіннями": у Росії оприлюднили лист проти вторгнення в Україну

У Росії Конгрес інтелігенції написав листа, у якому виступив проти війни з Україною. Звернення підписали понад 130 людей.

Текст листа 21 лютого оприлюднило російське видання. У ньому мовиться про засудження війни з Україною.

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У Росії оприлюднили листа проти війни з Україною

Якщо спалахне велика війна, ви, які її почали, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь,

– мовиться у листі.

Також там пояснюють, що впродовж останніх тижнів головною темою залишалася війна. Проте додають:

про її категоричне неприйняття, згубність для країни публічно висловлювалися різні люди в Росії – від інтелігенції до відставних генерал-полковників та експертів Валдайського форуму;

різними голосами звучала одна емоція – жах від самої думки щодо можливості нового витка війни між Росією та Україною, жах, який викликаний розумінням того, що це може статися насправді;

жах, який викликаний розумінням того, що це може статися насправді; незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво Росії продовжує свою згубну політику, як мінімум, не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною.

Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що для початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикований привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року,

– мовиться у повідомленні.

Попри те, що у агресії звинуватять Україну, та у листі мовиться – історію не обманеш, а рішення наразі залежить від влади Росії.

До речі, Конгрес інтелігенції продовжує збирати підписи. Повний список людей, які підписались, дивіться тут.

Коротко про останні заяви у Росії проти війни

21 лютого у Москві люди вийшли на акцію проти війни з Україною. Силовики арештували 80-річного правозахисника Лева Пономарьова, який поставив перший підпис у вищезгаданому листі проти нового нападу на Україну.

20 лютого на Пушкінську площу Москви вийшло декілька людей з плакатами, які вимагали, щоб Кремль знову не нападав на Україну. Проте людей швидко арештували й повиписували їм різноманітні статті з "порушеннями".

19 лютого у європейських столицях люди вийшли на масштабні акції, аби висловити підтримку Україні. Мітингарі виступили проти злочинної агресії Росії, світ закликали посилити санкції.

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