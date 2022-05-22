Ви – герої України, Польщі, всього світу, – Дуда звернувся до воїнів ЗСУ та захисників Маріуполя

Анджей Дуда заявив, що Польща вірила та вірить в українців. Президент подякував героям ЗСУ, які захищають Європу від нашестя варварства та нового російського імеріалізму.

Відповідну заяву Дуда зробив під час виступу у Верховній Раді. Польський лідер прибув до Києва 22 травня.

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Дуда наголосив: від вдячний українським героям, які показують тиранам, де їхнє місце. Президент Польщі наголосив: українці доказали, що дух вільного народу – сильніший.

Під час виступу у Раді Дуда звернувся до ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та героїчних захисників Маріуполя.

Ви – герої України. Але ви – також герої Польщі, Європи та всього світу.

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