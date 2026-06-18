Ви можете бачити одну з відповідей на атаку по Лаврі у Московському регіоні, – Зеленський

Україна готує відповіді по Росії за удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня. Одна з таких відповідей, була дана вранці 18 червня по Московському регіону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" 18 червня, передає 24 Канал.

До теми Охоплений полум'ям храм: камери зафіксували момент удару по Успенському собору Лаври

Що сказав Зеленський про відповіді по Росії за удар по Лаврі?

Володимир Зеленський нагадав союзникам, що Росія на цьому тижні ударила по Києво-Печерській лаврі дронами.

"Це одна з найважливіших християнських святинь, не лише у нашому регіоні, але й для всього християнського світу. Саме з Лаври та київських пагорбів християнство поширилося на схід у нашій частині Європи", – пояснив український лідер.

Президент зауважив, що бити по святих місцях – це, по суті, злочин проти людяності.

Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І ви можете бачити одну з таких відповідей у Московському регіоні сьогодні вранці,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, росіяни жалілися, що Москва зазнала однієї із наймасштабніших атак за останні 2 роки. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, на підльоті до міста буцімто було знешкоджено близько 194 дронів, по місту також летіли ракети.

Під атакою опинився Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 кілометрів від Кремля. Окрім того, у різних районах столиці країни-агресорки фіксували пожежі на промислових об'єктах і навіть у житлових багатоповерхівках.