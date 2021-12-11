"Ви не бачите хто я": заступник Монастирського влаштував "розборки" на блокпості

Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. Це трапилось на блокпості в Краматорську.

Попередньо відомо, що інцидент трапився на в'їзді в Донецьку область. Причина – авто зупинили й попросили показати документи.

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Заступник Монастирського влаштував "розборки"

Попередньо відомо, що автівку заступника міністра зупинили поліцеські при виїзді з Донецької області на блокпості.

На відео чутно, як заступнику міністра намагаються пояснити, чому вони зупинили машину та вимагали документи. Згодом чутно відповідь ймовірно самого Гогілашвілі, який обурився такій поведінці.

Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник мінітра. Три роки. І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…

– заявив Гогілашвілі.

Далі полійцейський намагається сказати, що виконує свої обов'язки "бездоганно". Ймовірно когось з поліцейських на блокпосту запитали: "Скажи мені, будь ласка, ми з тобою не в одному місці працюємо? Так. І ти переживаєш, що він зайшов тобі за спину?".

Далі чутно, як правоохоронець відповів: "Він мені посвідчення не пред'явив. Хто він – я не знаю". На питання про посвідчення, ймовірно замміністра, відповів: "Ти думаєш, зі мною бандити чи що?".

На що правоохоронець каже, що "у 14 році тут були всі...". Високопосадовець йому відповідає: "Тобто ти думаєш, зі мною якісь бандисткі пики?!!".

Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!... Що з вами відбувається?,

– заявив замміністра.

Він додав: "Один просить співробітника поліції не стояти у нього за спиною. Інший хамить заступнику міністра й продовжує їхати (далі нерозбірливо – 24 канал)".

"Що у вас в голові, бл**ь? Ви гоните?", – заявив ймовірно один з посадовців.

Також посеред розмови чутно слова ймовірно заступника міністра: "Ви що не бачите хто я?". Правоохоронець, який зупинив авто, пояснив – вважає, що все зробив "правильно". Чутно як він каже "вибачайте". Далі видно, як машини їдуть.

"Розбірки" на блокпості в Краматорську – дивіться відео

Що відомо про Олександра Гогілашвілі

Олександра Гогілашвілі є заступником міністра з 2019 року, тобто з часів Арсена Авакова. Коли міністерство очолив Денис Монастирський, то Гогілашвілі залишився на посаді.

На сайті МВС мовиться, що Олександра Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. Відомо, що у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю облік та оподаткування, а у 2020 році – Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю право.

У міністерстві посадовець відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. За даними "УП" його дружина Марія Левченко – особистий помічник Володимира Зеленського.

Журналісти 24 каналу намагаються взяти коментар у Міністерстві внутрішніх справ. Як тільки з'явиться інформація, то оновимо інформацію.