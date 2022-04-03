Ви що, "видатні поети", – Зеленський жорстко пройшовся по авторах ідеї зміни Гімну України

Депутати "Слуги народу" Георгій Мазурашу та Іван Юнаков запропонували внести зміни у гімн України. Така ініціатива не сподобалася нікому.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків, які не розуміють, що відбувається в серцях наших людей, і запропонували змінити гімн. Ця ідея депутатів "Слуги народу" йому вкрай не сподобалося.

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"Видатні поети"

Володимир Зеленський запитав в ініціаторів законопроєкту, що вони зробили такого особливого, що відчули моральне право вносити зміни у гімн.

Ви що, видатні поети? Чи відзначилися у боях за Україну? Припиніть виставляти себе дурнями,

– обурився глава держави.

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Також Володимир Зеленський додав, що ініціаторам цього та подібних законопроєктів краще взяти зброю у руки та піти на поле бою. Він запевнив: навіть якщо депутати якимось дивом за подібні закони проголосують – його підпису під ними не буде.

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