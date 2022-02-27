Ви співучасники, – Венедіктова звернулася до росіян

Генпрокурор зазначила, що громадяни Росії є співучасниками найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності.

Венедиктова наголосила, що російські ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки.

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Звернення Генпрокурора до громадян Росії

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну – ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає", – йдеться у звернені.

Генпрокурорка зазначила, що вчора диверсанти розстріляли сім'ю з трьома дітьми у Києві. Загинули батьки та одна з дочок, яка навчалася у 4 класі. На Херсонщині ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій та пацієнт згоріли.

Ваші ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки,

– йдеться у звернені.

Венедиктова зазначила, що лише за сьогоднішню ніч загарбницькі війська Росії завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких:

нафтобаза у Василькові;

газопровід у Харкові;

поховання ядерних відходів у Києві.

Розплачуватимуться за це нинішні та майбутні покоління росіян.

Ви за всіх потуг вашої пропаганди, яка заливає вам мізки і серця, не представите мене – до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедиктова, радикалкою. А націоналісти – ми всі. Націоналісти – українці від Керчі, Донецька та до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти – це ті, хто любить свою батьківщину,

– говорить Венедиктова.

І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не кликали. І нічого не зробили такого, щоби прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається та міцніє. І ми переможемо! Ви не маєте шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда.

"Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця та головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як Генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час – ми скажемо вам це в Гаазі в очі", – емоційно підсумувала Генпрокурорка.

Дивіться звернення Генпрокурора України до росіян:

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