Ви живі, тому що російський снаряд ще не влучив у ваш дім, – Гайдай закликає до евакуації
Джерело:телеграм-канал Сергія Гайдая
Сергій Гайдай вкотре закликав людей евакуйовуватися. Глава Луганської ОВА підкреслив, що мешканці області залишаються живими лише тому, що ворожий снаряд ще не влучив у їхню оселю або підвал.
На Луганщині щодня лунають вибухи. Окупанти безупинно обстрілюють область. Тож глава ОВА вкотре попрохав мешканців евакуюватися.
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Мешканців Луганщини закликають евакуйовуватися
Ви живі, тому що російський снаряд ще не влучив у ваш дім чи підвал – евакуюйтесь, автобуси чекають, маршрути наші військові максимально убезпечили,
– наголосив Сергій Гайдай.
Він додав, що попри цинічне порушення домовленостей з боку Росії, українська сторона робить все можливе. Мешканців збирають та евакуйовують, поки це можливо.
Глава Луганської ОВА підкреслив, що теракт у Краматорську окупанти влаштували показово. Вони зробили для того, щоб мешканці боялися. І щоб ворожим військовим було з кого знущатися, кого ґвалтувати та розстрілювати.
Він також розповів, звідки можна буде евакуюватися 11 квітня. Загалом в області відкриті 5 гуманітарних коридорів. Місця зборів такі:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вулиця Первомайська, 42;
- Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;
- Нижнє: вулиця Паркова, 13;
- Рубіжне: вулиця Чехова, 11.
Сергій Гайдай закликав не залишатися наодинці з небезпекою. Мешканців Луганщини він попрохав вибиратися до безпечних регіонів України.
Нагадаємо, що наразі російські військові зосереджують усю свою увагу саме на Донецькій і Луганській області. У них новий намір: захопити повністю ці території. Тож не виключено, що найближчим часом там вестимуться ще більш запеклі бої.
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