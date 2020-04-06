Ви роз*бетесь разом зі мною: затримали киянку, яка ганяла п’яною під 200 км – відео

У Києві патрульні затримали та склали адмінпротокол на дівчину, яка п’яною їздила на швидкості 200 кілометрів на годину. Відеозвіти своєї екстремальної їзди вона викладала у мережі.

Про те, що правоохоронці таки спіймали на гарячому злісну порушницю, повідомив у фейсбуці заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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Знайомтеся, це Ганна Краснова. Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на "Мерседесі", зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину,

– написав Геращенко.

Та додав, що своїми діями дівчина створює загрозу життю для інших водіїв та пішоходів.

За його словами, в ніч на 3 квітня порушниця не зупинилася на вимогу патрульних. Після короткого переслідування поліцейські таки змусили її пригальмувати.

Прилад для вимірювання алкоголю показав, що дівчина була за у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали адмінпротокол. Порушниці загрожує штраф та позбавлення водійських прав терміном на 1 рік.

На коментарі людей щодо своєї їзди дівчина відповіла: "Я роз*бусь на трасі, коли мені буде років так сто. І ви роз*бетесь разом зі мною".

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