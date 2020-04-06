Ви роз*бетесь разом зі мною: затримали киянку, яка ганяла п’яною під 200 км – відео
У Києві патрульні затримали та склали адмінпротокол на дівчину, яка п’яною їздила на швидкості 200 кілометрів на годину. Відеозвіти своєї екстремальної їзди вона викладала у мережі.
Про те, що правоохоронці таки спіймали на гарячому злісну порушницю, повідомив у фейсбуці заступник міністра МВС Антон Геращенко.
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Знайомтеся, це Ганна Краснова. Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на "Мерседесі", зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину,
– написав Геращенко.
Та додав, що своїми діями дівчина створює загрозу життю для інших водіїв та пішоходів.
За його словами, в ніч на 3 квітня порушниця не зупинилася на вимогу патрульних. Після короткого переслідування поліцейські таки змусили її пригальмувати.
Прилад для вимірювання алкоголю показав, що дівчина була за у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали адмінпротокол. Порушниці загрожує штраф та позбавлення водійських прав терміном на 1 рік.
На коментарі людей щодо своєї їзди дівчина відповіла: "Я роз*бусь на трасі, коли мені буде років так сто. І ви роз*бетесь разом зі мною".
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