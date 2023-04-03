Вибачення під'їхало: чоловік, який ображав військового у Буковелі, перепросив у ЗСУ

Чоловік, який образив військового у Буковелі, попросив вибачення. Він перепросив перед українськими бійцями за слова про Бахмут.

Щоправда, без профілактичної бесіди не обійшлося. Відео розмови та вибачень оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

До теми "‎Їдь у свій Бахмут": у Буковелі бойового медика облаяв один із відпочивальників

Олександре, вибачте за нашу розмову та ситуацію. Я не хотів нікого образити. Тим більше військових,

– сказав чоловік.

Окремо він перепросив у ЗСУ за фразу про Бахмут. Військовий у відповідь сказав, що вибачає чоловіка. Він побажав його родині здоров'я та закликав вивчати українську мову. Нагадаємо, конфлікт нібито розпочався саме через мовне питання.

Чоловік вибачився перед ЗСУ: відео

Чоловік образив військового у Буковелі: що відомо

На військового медика, який перебуває на реабілітації у Буковелі, напав з образами чоловік. На фразу, що військовий приїхав з Бахмута, чоловік зневажливо відповів "то їдь у свій Бахмут".

Виявилось, що чоловіка звати Олександр Фатула – це бізнесмен з Черкас. Його дружина Юлія – блогерка.

Також у реєстрі судових рішень знайшли інформацію про судимість чоловіка. Зокрема, через нетверезе водіння та незаконно виготовлені алкогольні напої.

Дружина,Юлія Фатула має 50 тисяч підписників. Жінка називає себе "провідницею між духовним та матеріальним". Пара виховує двох синів.

За словами Юлії, конфлікт почався, бо військовий зробив зауваження її чоловіку, що той розмовляв російською. У виправдання Юлія сказала, що "ми живемо у вільній країні", а військовий нібито "спеціально зробив хайп".

Крім того, жінка назвала військового "провокатором" та додала, що той перебував на реабілітації через "психічні відхилення". Хоча психологічна реабілітація бійців – це зовсім інше.

Вона також розповідала, нібито військовий вранці намагався увірватись в їхній номер, а також стверджувала, що вже викликала поліцію.

Інцидент викликав бурхливу реакцію мережі. Українці закликали Фатулу просити вибачення перед військовими.