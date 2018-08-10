Вибір зроблено, – Антін Мухарський зізнався, в якій країні він оселиться

Український шоумен, телеведучий та письменник Антін Мухарський нарешті визначився, в якій країні житиме. Своє рішення він оприлюднив у відкритому блозі.

Як відомо, у лютому 2018 року Антін Мухарський виїхав з України. За його словами, причиною еміграції стали взаємини з другою дружиною Сніжаною Єгоровою. Згодом актор зізнався, які труднощі у нього виникають за кордоном.

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Та після тривалих судових тяганин і винесення вироку суддів не на користь Антіна Мухарського шоумен визначився, в якій країні житиме. За його словами, разом з новою дружиною Єлизаветою Бєльською чоловік оселиться в сонячній Туреччині.

Вибір зроблено! Оселяємося в Анталії, – заявив Антін Мухарський.

Шоумен розповів, що за 6 місяців еміграції він встиг пожити в Греції, Іспанії, США та Канаді. Та все ж вибір країні зупинився на Туреччині. Сам Антін Мухарський пояснив, чому саме Анталія буде комфортною для його нової сім'ї.

"Ми вирішили оселитися в Турецькій Анталії з трьох причин: близькість до дому (летіти 2 години 15 хвилин); фантастичні море, клімат, їжа та ціни; можливість організовувати тут тури, концерти та творчі зустрічі "For Ukrainians only" для тих, хто прагне ідентифікувати себе українцями навіть за кордоном", – пояснив Антін Мухарський.

Нагадаємо, що розлучення Антіна Мухарського та Сніжани Єгорової досі одна з найбільш обговорюваних тем в українському шоу-бізнесі. Пара не могла узгодити питання щодо виховання їх трьох дітей та аліментів. Наприкінці 2017 року Мухарський роздягнувся догола й повісив труси на двері Оболонського суду, на знак протесту за пришвидшення розгляду його справи. Після тривалих засідань суд все ж прийняв рішення, що чоловік повинен сплачувати по 8 тисяч гривень на кожну дитину.