На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що на виборах міського голови Києва підтримає кандидата під партії "Слуга народу". Кого саме, визначать праймеріз, які обов’язково відбудуться.
Праймеріз серед кандидатів у мери Києва будуть, повідомив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.
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За словами президента, у них братимуть участь не тільки депутати партії, але й незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз.
На виборах мера я буду підтримувати кандидата від партії "Слуга народу",
– зазначив Зеленський.
Та додав, кого саме, наразі невідомо. Найкращого кандидата визначать за результатами праймеріз.
Що відомо про прохання "Слуги народу" щодо праймеріз
- Напередодні народні депутати від фракції "Слуга народу" написали Зеленському звернення.
- У цьому просили ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.
Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.
Що відомо про вибори мера Києва
- Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.
- Відповідно до дослідження групи "Рейтинг", серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.