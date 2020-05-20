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На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський

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Зеленський про мери Києва
Зеленський про мери Києва / chronicle.znaj.ua

Володимир Зеленський заявив, що на виборах міського голови Києва підтримає кандидата під партії "Слуга народу". Кого саме, визначать праймеріз, які обов’язково відбудуться.

Праймеріз серед кандидатів у мери Києва будуть, повідомив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

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За словами президента, у них братимуть участь не тільки депутати партії, але й незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз.

На виборах мера я буду підтримувати кандидата від партії "Слуга народу", 
– зазначив Зеленський.

Та додав, кого саме, наразі невідомо. Найкращого кандидата визначать за результатами праймеріз.

Що відомо про прохання "Слуги народу" щодо праймеріз

Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про вибори мера Києва

  • Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.
  • Відповідно до дослідження групи "Рейтинг", серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.

Пресконференція Зеленського щодо року президентства: відео

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Новини Києва Місцеві вибори 2020
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