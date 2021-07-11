На виборах у Молдові за "правильне" голосування наливають по келиху пива
Джерело:NewsMaker
На дострокових парламентських виборах у Молдові не обійшлося без порушень. Станом на 14:00 надійшло 340 таких повідомлень. 10 з них стосуються ймовірного підкупу виборців.
Відповідною інформацією поділилися спостерігачі громадської організації Promo-LEX. На одній із дільниць виборцю пропонували 75 євро за голос.
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Зазначимо, що наприкінці квітня президентка Молдови Майя Санду розпустила парламент та призначила дострокові вибори. Так вона виконала одну із передвиборчих обіцянок.
Проголосував "як треба" – отримуй пиво
В одному з сіл Новоаненського району політик обіцяв виборцям по келиху пива, якщо вони проголосують за "правильного" кандидата.
Наш представник бачив, як люди після голосування йшли в бар й отримували по келиху пива, хоча не платили за нього,
– наголосив Микола Панфіл, програмний директор Promo-LEX.
Інші порушення на виборах у Молдові
- Водночас Promo-LEX отримала 20 повідомлень про "підвезення виборців" на дільниці.
- Спостерігачі зафіксували 3 випадки, коли дільниці необґрунтовано переривали роботу.
- Також був21 випадок, коли на дільницях переривався запис з камер спостереження.
- Ще у 7 випадках мовилося про насильство або спроби залякати виборців