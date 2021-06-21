На виборах у Вірменії перемагає партія Пашиняна

21 червня 2021 , 08:47
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Джерело:

ЦВК Вірменії

У Вірменії на виборах до парламенту перемагає партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна "Цивільний договір". Після перерахунку на всіх дільницях політсила отримала 53,92% голосів.

Друге місце посідає експрезидента Роберта Кочаряна "Вірменія" – 21,04% голосів, третя сходинка за блоком експрезидента Сержа Саргсяна "Честь маю" – 5,23% голосів.

До речі У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина

Чи буде одноосібне формування уряду

Партія Пашиняна не зможе одноосібно сформувати уряд, оскільки не добрала 0,08%. Зауважимо, виборчий поріг для партій становить 5%, для блоків – 7%.

У парламенті мають бути щонайменше 3 політсили. Коли поріг долають тільки 2, то ще одну – максимально близьку до бар'єру – доберуть.

Зверніть увагу! Загалом у виборах взяли участь 25 партій і блоків. Явка склала 49,4%.

Чому у Вірменії відбувались позачергові вибори

  • У травні парламент Вірменії саморозпустився. Річ у тім, що прем'єр-міністр Пашинян подав у відставку. Це відбулось під тиском громадськості, адже вірмени тривалий час протестували, вимагаючи цієї відставки.
  • Мітинги почались ще після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.
  • Відтак президент країни Армен Саркісян підписав указ, яким призначив дострокові парламентські вибори.
Автор: Ольга Музика