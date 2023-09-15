Чи є видатки на вибори: Железняк помітив цікавий нюанс у проєкті бюджету на 2024 рік

У суспільстві активно обговорюють ймовірність проведення виборів президента у 2024 році. Оприлюднений проєкт бюджету на наступний рік зняв інтригу.

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Народний депутат Ярослав Железняк помітив у ньому важливу деталь.

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Виборів, ймовірно, не буде

Політик звернув увагу, що на центрально-виброчу комісію у проєкті бюджету закладено менше 300 тисяч гривень. Водночас, коли у 2019 році відбувалися президентські вибори видатки на ЦВК становили 4 мільярди гривень. Це, на думку Железняка, свідчить про те, що вибори у 2024 проводити не планують.

Нардеп каже, що коштів, виділених для ЦВК недостатньо для виборів / Фото Железняк

Будуть чи не будуть вибори в Україні: що відомо

: нардеп Железняк повідомив, що у 2024 році на фінансування політичних партій вирішили зменшити видатки порівняно з 2023 роком на 45 мільйонів гривень, тобто виділити 840, 5 мільйонів гривень.

Відповідно до закону України, під дії воєнного стану президентські та парламентські вибори в країні заборонені.

Тому президент Зеленський наголосив, що Україна не має права наразі проводити вибори. Водночас лідер зазначив, що готовий до змін законодавства. Він підкреслив, що виборів не боїться.

Глава держави назвав кілька аспектів проти проведення виборів. По-перше, військові з передової повинні мати змогу використати свій голос. По-друге, потрібні міжнародні спостерігачі. По-третє, українці за кордоном та на окупованих територіях теж мають проголосувати. Крім того, важливим є питання безпеки – унеможливити бомбардування під час виборів. Також на вибори потрібні гроші, однак наразі їх є куди витрачати, зауважив президент, маючи на увазі оборону.

Тим часом у США та інших західних країнах наполягають на проведення виборів у 2024 році попри те, що в Україні заборонено це робити під час воєнного стану.