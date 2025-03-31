ЦВК запропонувала новий механізм для проведення виборів за кордоном

ЦВК пропонує запровадити механізм "активної реєстрації" для українців за кордоном. Він дозволить заздалегідь повідомляти про бажання голосувати осіб, які перебувають поза межами країни.

Така ідея дозволить створити нові виборчі дільниці за межами посольств і консульств, повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови ЦВК Олега Діденка в інтерв'ю УП.

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Як українці зможуть голосувати за кордоном

За словами Діденка, наразі на консульському обліку перебуває менш як 400 тисяч українців, тоді як реальна кількість виборців за кордоном може сягати 5 – 6 мільйонів. Тому розглядається механізм "активної реєстрації", який дозволить громадянам заздалегідь повідомляти про намір голосувати за кордоном.

Розглядалися різні варіанти, починаючи з електронного голосування, поштового голосування, які ми як ЦВК не підтримуємо, особливо для повоєнних виборів. Але всі зійшлися на думці про такий варіант як створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств. І з цим пов'язаний якраз інститут так званої "активної реєстрації",

– заявив глава ЦВК.

Ідея "активної реєстрації" полягає в тому, аби громадяни України за якийсь час до початку виборчого процесу могли подати заяву, фізично у посольство чи онлайн, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати у визначеному місці.

Вже на підставі цих заяв та власної інформації про місця концентрації українців дипустанови зможуть запропонувати МЗС і ЦВК утворити додаткові виборчі дільниці.

Проблемою є те, що реалізація ідеї вимагає змін до законодавства. Закон передбачає можливість утворювати виборчі дільниці лише на території посольств і консульств. У ЦВК виступають за такий варіант, оскільки наразі дільниць за кордоном недостатньо. Пропускна здатність однієї – 4-5 тисяч виборців, це в дуже інтенсивному режимі роботи.

"Наприклад, у Польщі, здається, 960 тисяч українців і всього 5 дипломатичних установ", – пояснив Діденко.

Зауважимо, The Economist стверджує, що Зеленський доручив своїй команді підготувати вибори після повного припинення вогню. Там пишуть, що перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня – це крайній термін голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Саме скасування воєнного стану є потрібним першим етапом для початку виборчого процесу.