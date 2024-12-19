Пропаганда проговорилась: Тихановська спрогнозувала результат "виборів" у Білорусі

У Білорусі вирішили провести так звані президентські вибори 26 січня 2025 року. Звичайно, це фарс та імітація, яку не можна назвати справжнім голосуванням, бо їхні результати відомі заздалегідь.

Голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська розповіла 24 Каналу, що це такий ритуал, який Лукашенко організовує для себе. Їхній результат зрозумілий, а єдина інтрига – це скільки відсотків напишуть у фінальному протоколі.

Дивіться також Новий рівень терору: режим Лукашенка почав мститись родичам політв'язнів

Вибори без жодної загадки

"Здається, що пропаганда вже проговорилася – буде 90-95%. Я не здивуюся, якщо виявиться 120%. В умовах, які зараз у Білорусі, шансів для виборів немає. У країні тотальна зачистка, всі партії ліквідовано", – зауважив Світлана Тихановська.

Політичні лідери або за ґратами, або вимушено залишили країну. І зараз навіть балотуватися не можна, коли ти “неблагонадійний”. ​​Лукашенко виніс уроки з 2020 року. Він хоче провести таку максимально стерильну кампанію без конкуренції та альтернативних кандидатів.

Зараз країна у сталінському режимі, проводять примусові збори на підтримку Лукашенка. Вони записують різні флешмоби, наскільки країна підтримує свого диктатора, вже оголосили, що зібрали мільйони підписів на його підтримку,

– додала Світлана Тихановська.

Тих, хто відмовляється записуватися за Лукашенка, вносять до іншого списку. До них приходить КДБ. Звісно, білоруси не визнають ці вибори без вибору й закликають інших громадян, якщо їх змушують приходити на виборчі дільниці, ставити в бюлетенях позначку проти всіх.

"Я впевнена, що міжнародне товариство не визнає цих виборів. У нас будуть переговори з цього питання. Лукашенко як був нелегітимним узурпатором, таким і залишиться", – наголосила Тихановська.

Нові абсурдні заяви Лукашенка

Білоруський диктатор заявив що президентом має бути чоловік, а не жінка. У таких висловлюваннях немає нічого нового. Він завжди демонстрував домобудівні погляди. Але тепер цей чоловічий шовінізм виглядає дрімучим і непристойним у новому світі, бо зараз всюди дедалі більше жінок-лідерів.

Білоруси загалом, як нація, давно переросли Лукашенка з такими його патріархальними поглядами. Він живе середньовічними уявленнями про життя, а білоруси — це освічений, сучасний, проєвропейський народ,

– підкреслила Тихановська.

Вона додала, що у них вже немає таких уявлень, що жінка не для політики. Білоруси теж бачать, як усе більше жінок займають керівні пости. І в 2020 році показали, що вони на голову вищі, ніж ці радянські лідери.

Варто зазначити, що з 2020 року затримання та репресії у Білорусі не зупинялися ні на день. Людей заарештовують за все: участь у протестах 2020 року, старі фотографії із червоно-білими прапорами, за листування та навіть за вподобайки у соцмережах.