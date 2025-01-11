Шанс на зміни чи ще одне шоу: що треба знати про так звані "вибори" у Білорусі

У Білорусі на 26 січня заплановані так звані "вибори". Хоча те, що там відбуватиметься, виборами точно не назвеш.

Для чого Алєксандру Лукашенку нове шоу і чи є хоч доля ймовірності, що у Білорусі з'явиться новий президент – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Єдиноможливий кандидат

Історія з перенесенням "виборів" з літа на початок року є визначальною. Так звані вибори у Білорусі відбуватимуться одразу після інавгурації Дональда Трампа у США, коли він ще не встигне нічого зробити для зміни геополітичної картини.

Розрахунок Лукашенка був на те, щоб знати, хто конкретно буде президентом США, якою буде міжнародна політика і фактично спокійно перепризначитися на посаді.

"Вибори" у Білорусі мали відбутися до серпня, але до того часу може статися ще багато подій, які зараз лише запускаються. Це стосується певної роз'єднаності Європи, яка по-різному бачить допомогу Україні. Одні європейські лідери вже більше дивляться у бік Вашингтону, а інші – ще схильні допомагати Україні. Трамп посилює протистояння зі своїми сусідами, партнерами по НАТО. Євроатлантична співпраця зазнає негативних змін. Зрозуміло, що Трамп не буде поводитися так, як його попередник Джо Байден.

Зараз для будь-якого режиму у світі є серйозні виклики. Чого лише вартує остання заява Ільхама Алієва. Те саме стосується і Лукашенка. На перший погляд, щодо нього нема ніяких зовнішніх загроз, оскільки він має підтримку Росії. Однак для Лукашенка важливо перепризначитися на посаді й утвердити свою владу.

Я не розглядаю такий варіант, що Лукашенко поділитися своєю владою чи що у нього буде якийсь ставленик. Ще перед виборами 2020 року в інтерв'ю Гордону Лукашенко чітко сказав, що не уявляє себе не на посаді президента Білорусі. Він очолює Білорусь вже 30 років, від 1994 року.

За цей час лише одні вибори у Білорусі були визнані міжнародними спостерігачами як демократичні, – ті, що відбулися 1994 року. Більше ніякі.

На шоу, яке відбудеться в січні, він не запрошує спостерігачів ОБСЄ, на що вже є відповідна реакція Заходу. Я не бачу жодних можливостей для заміни Лукашенка.

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Нещодавня поява у ЗМІ екскандидата на виборах президента Білорусі 2020 року Бабарики, який 5 років провів в ув'язнені – доволі дивна. Можливо, так Лукашенко демонструє, що він може когось помилувати.

Білоруси, дивлячись на війну Росії проти України, чудово розуміють, що таке саме може бути й у них. Вони бояться, а тому готові голосувати за чорта лисого, аби в них не було війни.

Коли ситуація у Білорусі може змінитися

У 2020 році в Білорусі була молодь, яка була готова протестувати через сфабриковані результати виборів. Та я не думаю, що цього року хтось вийде на протести. Опозиція заховалася в екзилі.

Зараз ситуація у світі дуже динамічна. На жаль, диктаторські та популістські режими набувають популярності. Прибрати Лукашенка з посади можна виключно у воєнний спосіб, тут без варіантів.

Сьогодні у складі Інтернаціонального легіону Збройних Сил України є білоруські добровольці. Вони готові зі зброєю скидати Лукашенка, але лише за умови того, що в Україні зупиниться війна. В іншому випадку у них нема можливості зараз організувати якісь процеси в середині Білорусі.

Та це є більш активна позиція, ніж, наприклад, у Світлани Тихановської, яка демонструє, що начебто робить десь якісь дії, які можна назвати опозиційними. Вона – це хтось на кшталт "Навальна 2". Юлія Навальна за кордоном не приведе до зміни влади у Росії, бо вона за кордоном, так само і Тихановська не приведе до зміни влади у Білорусі. А от полк імені Калиновського дійсно міг би таке зробити. Лукашенко це чудово розуміє, тому іноді говорить про те, що його можуть вбити.

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Були епізоди, коли Кремлю дуже не подобалася поведінка Лукашенка. Чоловік Скабєєвої Євгєній Попов у інтерв'ю з Лукашенком відверто говорив йому, що треба налагоджувати контакт з Європою. Попри те, що в мене вкрай негативне ставлення до Лукашенка, він вміє варіювати серед складного геополітичного лісу, знаходити контакти й триматися при владі.

Влада Лукашенку потрібна заради влади. Якщо виникнуть акції протесту, він вб'є та арештує стільки людей, скільки йому буде потрібно. Саме тому шансів на проведення широких акцій протесту немає. Опозиціонери залякані страхом.

На зміну ситуації у Білорусі можна розраховувати лише після завершення війни в Україні. Не раніше.