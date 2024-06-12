"20 років живе завдяки обіцянкам": чому Орбан зазнав удару на європейських виборах

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" на виборах до Європарламенту отримала найгірший у своїй історії результат. Річ у тім, що угорці розуміють його неспроможність виконувати свої обіцянки.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, в суспільстві Угорщини є запит на зміну еліт.

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Риторика Орбана більше не діє

Максим Джигун зазначив, що Орбан в угорській політиці вже приблизно 20 років. Угорці вже втомились від його політики. Всередині суспільства Угорщини зараз є розуміння, що демократична країна не може десятиліттями жити під владою одного політика, який не адаптується як до змін у своїй країні, так й у світі.

Це людина, яка посиділа в усіх високих, красивих кріслах своєї держави, яка 20 років живе завдяки обіцянкам, дешевим європейським кредитам, корупційним нафтогазовим ресурсам з боку Росії і атомної енергетики, яку їм так само росіяни розбудовують. Тому рано чи пізно неспроможність відповідати своїм заявам дається взнаки,

– вважає він.

Водночас опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра отримала майже 30% виборців й претендує на 7 мандатів. Це свідчить про те, що запит на зміну еліт є й всередині Угорщини.

"Однак це не означає абсолютно, що Орбан різко похитнувся у своїх позиціях і тепер чи не аутсайдер політичних перегонів всередині Угорщини. Щонайменше, це свідчить, що його риторика "миролюбного голуба", який проти конфліктів, який за співпрацю з усіма сторонами, дає збої та «приїлася» виборцям, які не вірять популістичним заявам, а хочуть більш реальних кроків", – пояснив політолог.

Угорська економіка не може діяти без зовнішніх надходжень. Гроші з боку Європейського Союзу насправді набагато важливіші для Угорщини, ніж підтримка з боку тієї ж Росії. Це також розуміють угорці.

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