"20 років живе завдяки обіцянкам": чому Орбан зазнав удару на європейських виборах
Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" на виборах до Європарламенту отримала найгірший у своїй історії результат. Річ у тім, що угорці розуміють його неспроможність виконувати свої обіцянки.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, в суспільстві Угорщини є запит на зміну еліт.
Читайте також Вибори до Європарламенту: лідирують проукраїнські чи проросійські партії
Риторика Орбана більше не діє
Максим Джигун зазначив, що Орбан в угорській політиці вже приблизно 20 років. Угорці вже втомились від його політики. Всередині суспільства Угорщини зараз є розуміння, що демократична країна не може десятиліттями жити під владою одного політика, який не адаптується як до змін у своїй країні, так й у світі.
Це людина, яка посиділа в усіх високих, красивих кріслах своєї держави, яка 20 років живе завдяки обіцянкам, дешевим європейським кредитам, корупційним нафтогазовим ресурсам з боку Росії і атомної енергетики, яку їм так само росіяни розбудовують. Тому рано чи пізно неспроможність відповідати своїм заявам дається взнаки,
– вважає він.
Водночас опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра отримала майже 30% виборців й претендує на 7 мандатів. Це свідчить про те, що запит на зміну еліт є й всередині Угорщини.
"Однак це не означає абсолютно, що Орбан різко похитнувся у своїх позиціях і тепер чи не аутсайдер політичних перегонів всередині Угорщини. Щонайменше, це свідчить, що його риторика "миролюбного голуба", який проти конфліктів, який за співпрацю з усіма сторонами, дає збої та «приїлася» виборцям, які не вірять популістичним заявам, а хочуть більш реальних кроків", – пояснив політолог.
Угорська економіка не може діяти без зовнішніх надходжень. Гроші з боку Європейського Союзу насправді набагато важливіші для Угорщини, ніж підтримка з боку тієї ж Росії. Це також розуміють угорці.
Результати виборів до Європарламенту для Орбана: головне
- Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" зазнала значної поразки на виборах до Європарламенту. Вона отримала найгірший у своїй історії результат. "Фідес" – KDNP набрала 44,6% голосів, що дозволило партії претендувати на 11 мандатів замість нинішніх 13 у Європарламенті. Це суттєво менше, ніж передбачали опитування.
- Попри цей результат Віктор Орбан у своїй промові перед оголошенням остаточних результатів заявив, що угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили його утримати країну від війни. Він також зазначив, що ті, хто виступає проти Угорщини в Брюсселі, будуть покарані, завершивши промову гаслами: "Зупиніть міграцію, зупиніть гендер, зупиніть війну, зупиніть Брюссель".
- Водночас новачок угорської політики, опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра, отримала 29,7% голосів та претендує на 7 мандатів.