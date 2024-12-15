Спектакль відбувся: чому саме Міхеїла Кавелашвілі "обрали" президентом Грузії

У Грузії відбулися так звані "вибори президента", де "переміг" колишній футболіст Міхеїл Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом. Зрозуміло, що цей процес вигідний Росії.

Про це 24 Каналу розповів старший науковий співробітник Центру досліджень зовнішньої політики та колишній посол Грузії у США Бату Кутелія, зауваживши, що Міхеїл Кавелашвілі представляє проросійську партію "Грузинська мрія", яка захопила владу в країні.

До теми Хто такий Міхеїл Кавелашвілі і чому він – єдиний кандидат на "виборах президента" Грузії

Що відбувається в Грузії

Як наголосив Кутелія, одна з основ, на якій базується піраміда "влади" проросійського засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, є добра обізнаність в корупційних схемах. Очевидно, що все це стосується і Кавелашвілі.

Його проросійські ідеї та манера вираження добре відображає кримінальний менталітет усієї цієї кліки Іванішвілі. Всі знають, що Кавелашвілі не є президентом. Парламент не є парламентом. Вони не представляють грузинський народ. Цей процес вийшов за рамки конституції. Це – державний переворот. А спектакль з "виборами" додатково підриває суверенітет Грузії,

– зауважив Кутелія.

Саме це є ціллю Кремля, який хоче поглинути Грузію. Якщо у 2008 році Росії окупувала 20% території Грузії, то тепер зазіхає на решту території. Але діє вже іншими методами.

Перебування "Грузинської мрії" при владі повністю залежить від підтримки з боку Росії. Народ не підтримує це угруповання. Усі їхні меседжі спрямовані саме до Кремля, щоб продемонструвати свою лояльність.

Уся Грузія. Люди з різних соціальних статусів протестують. Особливо беруть участь у протестах люди, яких Росія вигнала з рідних міст через вторгнення у 2008 році. Боротьба, яка триває на вулицях Тбілісі – це екзистенційна боротьба за нашу державу,

– підкреслив Кутелія.

Додамо, в Грузії вперше відбулися "вибори", де президента обирав не народ, а колегія виборців. Туди входять, зокрема депутати парламенту. За даними ЗМІ, у "переможця" Кавелашвілі немає вищої освіти.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів "виборів". Вона не збирається полишати посаду, доки в країні не проведуть нові парламентські вибори. А вже тоді парламент обере нового президента. На цьому тлі в Грузії вже 18 день поспіль тривають протести. Люди вимагають звільнити усіх затриманих та провести нові парламентські вибори.