Вибори у Грузії: екзитполи дають протилежні оцінки щодо результатів

У Грузії екзитполи, на замовлення двох телекомпаній, дають кардинально протилежні оцінки щодо результатів виборів. Зокрема дані повідомила провладна "Імеді" та опозиційна "Мтаварі".

Мовиться про обрання мерів найбільших міст. Мовиться про Тбілісі, Батумі. Кутаїсі, Зугдіді та Поті.

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Телекомпанія "Імеді" повідомляє про перемогу партії "Грузинська мрія", що при владі

Провладна телекомпанія "Імеді" замовляла опитування у компанії GORBI. Згідно з ним, опублікувала результати екзитполів за підсумками другого туру виборів до органів місцевого самоврядування (станом на 18:00). Зокрема:

Тбілісі:

Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" – 57,2%;

Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 42,8%.

Кутаїсі:

Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" – 51,9%;

Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" – 48,1%.

Руставі:

Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" – 53,8%;

Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" – 46,2%.

Батумі:

Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" – 50,8%;

Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" – 49,2%.

"Імеді" стверджує, що кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія" перемагають у всіх великих містах, у тому числі в столиці. Їхніми опонентами були кандидати від "Єдиного національного руху" – партії, заснованої третім президентом Міхеілом Саакашвілі,

– мовиться у повідомленні.

Опозиційна "Мтаварі" повідомляє про перемогу "Єдиного національного руху"

"Мтаварі" замовляла опитування в компанії Anova. За результатами екзитполів станом на 18 годину відомо такі дані:

Тбілісі:

Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 51%.

Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" – 49%.

Кутаїсі:

Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" – 53%.

Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" – 47%.

Руставі:

Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" – 53%.

Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" – 47%.

Батумі:

Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" – 51%.

Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" – 49%.

Зугдіді:

Анзор Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 53%;

Мамука Цоцерія від партії "Грузинська мрія" – 47%.

За інформацією "Мтаварі", у Тбілісі та інших великих містах лідирують кандидати від опозиції,

– мовиться у повідомленні.

До речі, другий тур виборів місцевого самоврядування Грузії розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія". Адже голосування стартувало на тлі прибуття до країни третього президента Міхеіла Саакашвілі та його затримання і ув'язнення.

Коротко про повернення та заяви Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі повернувся в Грузію напередодні проведення першого туру місцевих виборів.

1 жовтня його арештували через кримінальні провадження відкриті проти нього у країні. Сам політик називає справу проти нього політичною та не визнає своєї провини.

У день арешту він оголосив голодування, яке продовжує досі.

Він написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

30 жовтня нардепка від "Слуг народу" та кохана Саакашвілі заявила, що його стан критичний. Він знову підтвердив, що відмовляється від здачі тестів. Саакашвілі сказав Єлизаветі Ясько, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу.