В єдиного кандидата на "виборах президента" Грузії немає вищої освіти, – ЗМІ

У ексфутболіста Міхеїла Кавелашвілі, якого висунула на пост президента Грузії партія "Грузинська мрія" немає вищої освіти. "Покажи диплом Кавелашвілі" стало одним з гасел на протестах у день "виборів".

Цей прорахунок завадив йому стати президентом Федерації футболу Грузії, а зараз не заважає балотуватися у президенти країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ехо Кавказу".

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Як Кавелашвілі став кандидатом у президенти Грузії

Кавелашвілі 27 листопада висунула на пост президента партія "Грузинська мрія", яка отримала більшість у парламенті після нещодавніх виборів. Їх легітимність не визнає опозиція та Європейський союз, масштабні протести розпочалися у Тбілісі. На бік протестувальників стала і чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Парадоксально, що "кандидат у президенти" не має вищої освіти. Цей прорахунок завадив успішному футболісту у 2015 році стати президентом Федерації футболу Грузії. Втім, це не завадило йому потім двічі балотуватися у депутати та зараз у президенти.

Протестувальники звернули на це увагу і вийшли до парламенту 14 грудня з гаслом "Покажи диплом Кавелашвілі".

Грузини з дипломами протестують у Тбілісі: фото "Ехо Кавказу"

Зверніть увагу! Про перебіг протестів у Тбілісі 14 грудня у "день виборів" ви можете слідкувати на 24 Каналі за посиланням.

Нагадаємо, 24 Канал розповідав, що відомо про "кандидата у президенти" Грузії Міхеїла Кавелашвілі. Він з успішного футболіста перетворився на консервативного політика та союзника "Грузинської мрії".