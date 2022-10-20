Мелоні після слів Берлусконі заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО

Джорджія Мелоні заявила, що позиція Італії за її головування буде чіткою. І що країна ніколи не буде "слабкою ланкою" в західному альянсі проти російського вторгнення в Україну.

Лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане прем'єр-міністеркою італійського уряду у найближчі кілька днів, обіцяє підтримувати політику Заходу щодо України.

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Мелоні пообіцяла, що Італія не буде ненадійною нацією

У заяві, яку Мелоні зробила ввечері 19 жовтня, вона пообіцяла, що її уряд матиме "чітку, однозначну лінію зовнішньої політики" і вона вимагатиме "ясності" від усіх міністрів із цього питання.

Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи й НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду – навіть якщо це означає відмову від формування уряду,

– сказала Джордія Мелоні.

Вона додала, що її команда не допустить, щоб Італія була слабкою ланкою на Заході.

З нами в Уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями,

– сказала вона.

Інший кандидат на пост прем'єра заявив, що у війні винна Україна

Днями лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що Україна винна у повномасштабній війні з Росією. Він заявив, що Україна нібито обстрілювала Донбас з 2014 року, а Путін лиш хотів, щоб Україною керували "порядні та розсудливі" політики.

Також Берлусконі розкритикував лідерів Європи та США та наголосив, що вони не є лідерами, на відміну від нього. Також Берлусконі закликає їх до "сильного втручання" у війну в Україні.

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