Цирк пройшов, явка була менш як 20 відсотків, – опозиціонер про перемогу Токаєва на виборах

У Казахстані 20 листопада відбулися позачергові президентські вибори, на яких переміг чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Однак волевиявлення відбувалося з низкою порушень, а самі казахи переважно ігнорували вибори.

За даними місцевих спостерігачів, не захотіли взяти участь у голосуванні понад 80 відсотків громадян Казахстану. Про це 24 каналу розповів лідер казахстанської політичної партії "Опора народу" Нуржан Альтаєв.

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Народ "не пішов" на вибори

Експерт зазначив, що жодних несподіванок на виборах у Казахстані не сталося – "переміг" Токаєв.

По суті, той цирк, на який ми очікували – він пройшов. Була велика постановка, як і передбачалося раніше. "Намалювали" все, що їм було потрібне, і явка на цих виборах була рекордно низькою – навіть не було 20 відсотків,

– пояснив оглядач.

За його словами, офіційна статистика говорить про те, що понад 60 відсотків казахстанців прийшли на вибори. Водночас опозиція мала у великих містах своїх спостерігачів та протоколи, які підписували представники влади. Це доводило той факт, що явка складає менш як 20 відсотків у країні.

"Також вони "намалювали" 81 відсоток голосів за Токаєва, але неявка близько 80 відсотків казахстанців показує справжнє ставлення народу до цих виборів, позаяк він вважає їх нелегітимними", – додав політик.

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На його думку, вибори були нелегітимними й через те, що вони мали відбутися у 2024 році, але Токаєв "без жодних підстав" провів їх у той час, "коли йому зручно".

"Народ розуміє, що по суті відбувається узурпація влади Токаєвим. Немає жодних виборів, оскільки вони не допустили до них жодного незалежного кандидата. Там були представники "колективного Токаєва", які не чекаючи результатів, привітали його з перемогою і по суті просто грали роль "манекенів". Тож народ не пішов на ці вибори", – підкреслив Альтаєв.

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Що робитиме далі Токаєв

Опозиціонер зауважив, що всі останні дії Токаєва свідчать про те, що він продовжуватиме будівництво системи влади, яку до нього будував експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Токаєву система дуже зручна: немає опозиції, він один все вершить, сам усе вирішує і ніхто йому суперечити не може. Він вважає себе "великим сином неба". Насправді ця система йому подобається. Він вже відчув смак й нічого змінювати не збирається. Жодні політичні партії, швидше за все, не реєструватимуться і до парламенту їх не впускатимуть,

– наголосив експерт.

З його слів, на сьогодні малоймовірно, що Токаєв буде при владі в країні ще 7 років.

"Це занадто довгий термін для Токаєва. Все тому, що йому вже 70 років, а стан здоров'я у нього не дуже хороший. Також економічна ситуація в Казахстані дуже складна – ціни зростають, доходи падають, а протестні настрої народу посилюються. Я припускаю, що наступні вибори в Казахстані можуть відбутися вже через 2 – 3 роки", – запевнив оглядач.

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Казахстан на міжнародній арені

Експерт розповів, що Токаєва з перемогою не привітали лідери цивілізованих країн світу, що вносить свої корективи у становище Казахстану.

В ОБСЄ виступили з критикою президентських виборів через те, що ці вони пройшли безальтернативно і без будь-якої свободи та демократії. Плюс до всього, там різко розкритикували підрахунок голосів. Також цю заяву підтвердив ЄС. Народ Казахстану дуже радий, що не залишився наодинці з диктатурою,

– розповів Альтаєв.

На його думку, такими заявами у світі показали реальний стан справ у країні.

"Зрозуміло, що зараз Токаєв намагається загравати із Заходом, що він типу "демократ", але все-таки голос ЄС та ОБСЄ пролунав й там дали чітку оцінку виборам. Відповідні висновки можуть змусити Токаєва піти на якісь демократичні реформи в той час, як його оточення затягує країну у бік диктатури та 30-річної системи, яка керувала країною", – зазначив опозиціонер.

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Він наголосив, що під час виборів помітили команду політтехнологів із Росії, які працювали та працюють із Путіним. Тому вибори, на думку опозиціонера, відбувалися "як під копірку із Росією".

"Сподівання, що Токаєв розпочне якісь дії щодо відходу від Росії – вони не виправдовуються. Тобто я думаю, що у там орієнтир на Росію і він із ними тісно взаємодіє. По суті, ці вибори і пройшли під тиском Росії", – резюмував Альтаєв.

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