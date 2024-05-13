Президентські вибори у Литві: у другий тур вийшли Науседа та Шимоніте

У Литві за результатами підрахунку голосів на переважній більшості дільниць у другий тур президентських виборів вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, впевнено лідирує чинний глава держави Гітанас Науседа – за нього проголосували 44,2% виборців.

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Шимоніте має 19,94%. Вона випереджає адвоката Ігнаса Вегеле, який має 12,47% голосів.

Очевидно, що у другому турі на Литву чекає повторення сценарію президентських виборів 2019 року, і нинішньому главі держави знову доведеться зустрітися з Інгрідою Шимоніте, – ідеться в статті.

Вибори в Литві

12 травня у країні відбулися вибори президента. За законом, якщо жоден із претендентів не набирає більш як 50% голосів, за 2 тижні має відбутися другий тур.

Паралельно з виборами в Литві проходив референдум щодо легалізації множинного громадянства. Він передбачає зміни до конституції: вилучення речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство – "за винятком випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої країни".

. Явка на недільних президентських виборах і референдумі про громадянство склала 59,4% виборців. Це найвищий показник для Литви з 1997 року.