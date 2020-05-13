Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів

Наближаються місцеві вибори, що мають відбутися в жовті. Одна з інтриг – хто боротиметься за крісло мера Києва, зокрема, кого висуватиме провладна партія "Слуга народу".

Про особливості кампанії в Києві, а також шанси можливих кандидатів, – в матеріалі 24 каналу.

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Якою буде головна тема виборчої кампанії

За словами керівника Центру політичного аналізу "Пента" Володимира Фесенка, головною проблемою, навколо якої розгорнеться політична боротьба на місцевих виборах – як жити в умовах економічної кризи, а не боротьба з пандемією коронавірусу.

Тема боротьби з коронавірусом і карантину стане актуальною на виборах, якщо восени буде друга хвиля. Або, якщо епідемія помітно не стихне. На виборах сильно проявиться тема відносин між центром і місцевим самоврядуванням,

– зазначає Володимир Фесенко.



Як вплине на хід кампанії пандемія коронавірусу? / Фото Getty

На думку політолога, мери критикуватимуть центральну владу, що вона не розуміє проблем регіонів, вимагатимуть більше повноважень містам, більше податків. В умовах економічної кризи і протистояння з Росією для України, вважає Фесенко, це небезпечно. Ослаблення центру означає ослаблення країни.

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Політолог Петро Олещук відзначає: останні опитування показують ріст суспільного запиту на людей із менеджерським досвідом, а не на просто абстрактні "нові обличчя". Все це дозволяє більш-менш окреслити коло потенційних учасників передвиборчої кампанії.

У Києві буде заповзята кампанія

Як відзначають спостерігачі, в столиці України розгорнеться цікава кампанія. За словами Петра Олещука, поки що визначається основний потенційний опонент чинного міського голови Кличка. Хоча вже зрозуміло, що бажаючих буде чимало. Водночас, за його словами, ситуація перед виборами найбільш сприятлива для демонстрації слабостей та проблем чинного керівництва міста.

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Володимир Фесенко зауважує: ситуація суперечлива. Всі провідні політичні сили повинні висувати свого кандидата в Києві. Але специфічна ситуація з діючим мером Кличком. Він точно не виграє в першому турі. При цьому рейтинг у нього високий, а явних сильних конкурентів немає.

"На виборах мера Києва, скоріше, буде іміджева політтехнологічна боротьба. Боротьба Кличка і претендентів на вихід до другого туру", –говорить Фесенко.

Які суспільно-політичні настрої киян

Згідно результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, голоси розподілилися наступним чином:

Віталій Кличко – 38,7% серед тих, хто визначився із вибором;

Сергій Притула – 9,1%;

Олександр Ткаченко – 8,8%;

Андрій Пальчевський – 8,2%;

Олександр Омельченко – 6,4%;

Олександр Попов – 5,2%;

Борислав Береза – 4,4%.

Рейтинги інших кандидатів – менше 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

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Які шанси у потенційних кандидатів у мери Києва

Наразі немає чіткої визначеності з кандидатом у мери Києва від головних політичних сил. Зокрема, від провладної партії "Слуга народу". Володимир Фесенко відзначає: є різні варіанти і сценарії. Приміром, раціональний сценарій від "Слуги народу" – домовитися з Кличком про союз у новому складі Київради. "Слуга народу" не виставлятиме сильного конкурента або підтримає Кличка на певних умовах. Секретарем Київради буде депутат від "СН". Можливо, глава КМДА також від партії президента Зеленського.

Віталій Кличко

Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк відзначає: Кличко загрався в президентську виборчу кампанію в боротьбі з коронавірусом, забувши про реальні справи в місті.

Кампанія в стилі Шварцнегера – прикольна, але мало ефективна. Літаючі аграрні дрони, що нібито дезінфікують місто, Тік-Токівські відео, де Кличко сам себе підстригає чи постійні наради з Зеленським – це все більше схоже на бурхливу імітацію роботи мера, ніж на реальний менеджерський ефективний підхід,

– наголошує Микола Давидюк.

На його переконання, як мер Києва, Кличко не виконує свої прямі обов'язки – дбати про реальний стан справ, а не про власні політичні інтереси.



Навколо Кличка багато корупційних скандалів / Фото Facebook

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За словами Петра Олещука, в Києві наростає вал корупційних скандалів. Останній – закупівля нових автобусів для столиці. Порівняно з минулими прикладами вартість одного автобуса зросла з 4,66 до 6 млн. гривень. Загальна різниця – 500 млн. Колосальна сума, яку можна було б витратити, приміром, на ремонт доріг. раніше, 14 квітня, СБУ затримала першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника за підозрою вимагання хабаря в 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника. Це викликає інтерес опонентів Кличка.

Водночас Фесенко зазначає: в другому турі Кличко виграє майже у всіх. Утім, не можна виключати появу темних конячок.

Дмитро Разумков, "Слуга народу"

ЗМІ оприлюднили інформацію про можливість балотування від президентської партії спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Але, на переконання Володимира Фесенка, сумнівно, що Разумков погодиться. За рейтингами Разумков має шанси. (За даними Центра Разумкова, спікеру Верховної Ради довіряє 34% – "24") Але Разумков добре розуміє – робота мера – господарська. І крісло глави парламенту йому подобається.



Дмитру Разумкову більше до вподоби крісло спікера / Фото Facebook

Олександр Ткаченко, "Слуга народу"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" восени 2019 проявляв активність, і є інформація, що не відмовився від своїх амбіцій на посаду мера. Однак перемогти Кличка Ткаченку навряд чи вдасться.



Олександр Ткаченко в 2019 році активно протистояв Кличку /Фото Facebook

Микола Тищенко, "Слуга народу"

Скандальний депутат від "Слуги народу", останній з яких – через роботу ресторану Тищенка "Велюр" під час карантину. Як зауважує Володимир Фесенко, про балотування Тищенка було багато чуток. Перший варіант був наступним: він повинен забезпечити успіх партійного списку "Слуги народу" на виборах у столиці і стати секретарем Київради.

Схоже, у Тищенка заграли амбіції, і він піде на вибори мера Києва самостійно. Але його висунення – ризиковане і помилкове. В Тищенка явні обмеження публічної активності. Він не оратор, немає харизми,

– зазначає Фесенко.



Через роботу ресторану Тищенка підприємці вишли на протест / Фото Facebook

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Андрій Пальчевський, телеведучий, засновник клініки Eurolab

Андрій Пальчевський – ще один можливий кандидат від "Слуги народу". На думку Фесенка, в 2019 Пальчевський почав активну кампанію. У нього помітний рейтинг, і він може поборотися за вихід у другий тур.



Пальчевський може потрапити до другого туру? / Фото Facebook

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність"

Скандальний нардеп від партії п’ятого президента Порошенка, за інформацією ЗМІ, також хоче йти в мери Києва. Втім, зазначає Фесенка, навіть в ЄС від такого варіанту не в захваті.



У Порошенка не надто задоволені кандидатурою Гончаренка / Фото Facebook

Володимир Гройсман

Колишній спікер парламенту має реноме успішного мера. Але, як розповідає Фесенко, рейтинги Гройсмана не дуже високі. З іншого боку, при сильній розкрутці і підтримці інших партій Гройсман міг би поборотися за вихід у другий тур.



Чи вдасться Гройсману повернутися у велику політику? / Фото 24 каналу

Олександр Попов, "Опозиційна платформа – За життя"

Колишній заступник мера Черновецького за президентства Януковича має суперечливу репутацію. Зокрема, Олександр Попов у листопаді 2013 року віддав наказ знести студентське наметове містечко на Майдані для нібито встановлення новорічної ялинки.



Попов себе дискредитував розгоном студентського містечка / Фото порталу SBU