Росія втрачає свій геополітичний вплив через те, що вкидає шалені ресурси на війну проти України. При цьому вони ще намагаються всіляко "вхопитися" за Молдову.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Відомо, що 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Президентка Мая Санду вже заявила, що головні ризики – корупційна складова та незаконне зовнішнє фінансування з боку Росії.

До теми У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента, список на вибори зазнав й інших змін

Чому Росія тримається за Молдову?

Як наголосив Несвітайлов, якщо порівнювати ситуацію з країнами Кавказу, то Росії значно легше та дешевше лізти до Молдови, ніж до Вірменії чи Азербайджану. Відомо, що Туреччина посилено підтримує Азербайджан. І Росія не ризикне просто туди полізти. А Вірменія не сильно рветься до налагодження відносин з Кремлем.

При цьому Грузія примудрилася посилити зв'язки з Росією. І це сталося саме в той момент, коли країна-агресорка ослабла через війну проти України.

Також Росія має розвинуту агентурну мережу всередині Молдови. А активний політичний процес дозволяє ворогу шукати своїх союзників.

У Молдові досить живий політикум. Жива опозиція та політична дискусія. В такому середовищі Росії легко знайти союзників та фінансувати їх,

– зазначив Несвітайлов.

Натомість у Молдови мало союзників, які могли б посилити країною. З Румунією там інколи є контроверсійні речі, а Україна зайнята своїми проблемами.

Молдова може стати членом ЄС. Росія це робить, щоб попсувати всім нерви. Їм потрібно показувати десь свою проєкцію сили. Де ще це робити? На Близькому Сході у них провал. На Кавказі – провал. Китай все більше намагається працювати у Європі з Угорщиною, Сербією та Словаччиною. Росія втрачає геополітичний вплив, поки займається війнами,

– сказав Несвітайлов.

Додамо, у Молдові заблокували застосунок та сайт, які з'явилися якраз під вибори. Там транслювали заборонені російські та білоруські телеканали. Також там є один з телеканалів, який пов'язаний із засудженим у Молдові проросійським бізнесменом і політиком Іланом Шором.