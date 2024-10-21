Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації й не поспішає визнавати результати голосування

Президентка Молдови Майя Санду після закриття виборчих дільниць заявила, що вони мають докази масштабної купівлі голосів. Зокрема, мовиться про голоси 300 тисяч громадян.

Президентка Молдови, короткий брифінг якої транслювало видання NewsMaker.md, заявила, що голоси хотіла купити кримінальна група.

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Що заявила Майя Санду

Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів,

– заявила Санду у своєму передвиборчому штабі.

Президентка не стверджувала, що голоси таки купили, тож її заяву можна трактувати по-різному. На уточнювальні запитання вона не відповіла.

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Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що на виборах, за даними 73% протоколів, попередньо:

за Майю Санду проголосували 36,32% виборців,

за Олександра Стояногло – 28,95%.

На референдумі щодо включення європейського вектора до Конституції Молдови проголосувало понад 50% всього населення. За попередніми даними, "проти" було 55,04% і понад 44% – "за".