Як розділилися голоси на єврореферендумі у Молдові: дані ЦВК

Центральна виборча комісія Молдови оновила попередні підсумки референдуму щодо євроінтеграції країни. За попередніми даними, кількість тих, хто проголосував "так", становить 50,16%, "ні" — 49,84%.

Про це повідомляє ЦВК Молдови. Наразі опрацьовані ще не всі протоколи референдуму за кордоном.

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Голоси на єврореферендумі у Молдові розділилися майже порівну

Нагадаємо, на референдумі жителям Молдови ставили питання: "Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".

У разі підтримки преамбулу Конституції Молдови доповнять такими словами: "Підтверджуючи європейську ідентичність народу Республіки Молдова та незворотність європейського курсу Республіки Молдова, проголошуючи інтеграцію в Європейський Союз стратегічною метою Республіки Молдова".

Однак, згідно з опрацьованими даними, 77,01% виборців проголосували за, а 22,99% – проти.

Як вказує видання, попри загальну попередню підтримку, у 23 з 32 районів Молдови на конституційному референдумі переважна більшість виборців віддали перевагу "ні".

У двох округах рахунок був дуже щільним, не дотягнувши кількох десятків голосів, щоб результат "за" був мажоритарним. Так, у Чимишлії варіант "ні" обрали 50,9% виборців, а "так" – 49,91%, різниця – у 34 голоси. У Каушанах варіант "ні" обрали 50,02% виборців, а "так" – 49,98%, різниця – у 12 голосів.

Для визнання конституційного республіканського референдуму таким, що відбувся, у ньому повинні взяти участь не менше ніж 1/3 кількості людей, зареєстрованих у виборчих списках. Закон буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосує більшість громадян, які взяли участь у референдумі.

Комісія подасть звіт про результати референдуму до Конституційного суду, який своєю чергою протягом 10 днів своїм рішенням підтвердить або спростує результати плебісциту.