Можуть з'явитися певні ризики: якими тепер будуть стосунки України та Нідерландів

Неочікуваним переможцем на виборах у Нідерландах стала ультраправа популістська "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Перемога будь-яких популістів завжди небезпечна, але наразі треба почекати, як розвиватимуться події далі.

Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що хоч "Партія свободи" набрала більшість голосів, але це ще не означає, що вона зможе сформувати уряд. Також не можна стверджувати, що партія – антиукраїнська.

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Чого очікувати Україні

У Нідерландах справді є поки несформована загроза. Водночас як зазначають експерти, які спеціалізуються на політиці Нідерландів, не треба сприймати цю політичну силу як антиукраїнську. Вона – антимігрантська, але не антиукраїнська.

Ситуація, коли в ще одній країні перемагає партія, ідеї якої не дуже відповідають цінностям, на яких побудований Європейський Союз, – це може мати певні ризики для майбутнього,

– сказав Іван Ус,

Однак поле для перемовин і пояснень, що підтримка України відповідає інтересам Нідерландів – однозначно зберігається.

Можна згадати статтю Джо Байдена, у якій він прямо написав, що Україні треба допомагати для того, щоб американські військові ніколи не стали частиною поточних військових конфліктів. Те саме варто пояснювати лідерам Європейського Союзу: якщо ви допомагаєте Україні, то тим самим зберігаєте життя своїх солдатів, які будуть змушені втрутитись у ситуацію, якщо після України Росія захоче йти далі.

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень пояснив, що означає перемога "Партії свободи" у Нідерландах: дивіться відео

Що отримає з цієї ситуації Росія

Країна-агресорка зацікавлена у тому, щоб "розхитати" чи роз'єднати Захід. Вона постійно створює певні конфлікти, щоб відвернути увагу країн, зокрема мовиться про ситуацію в Секторі Гази.

Росія прагне, щоб конфлікти множились, бо так порушується єдність Заходу, а це її основна мета,

– зауважив Іван Ус.

Він додав, що перемога подібних політичних сил, як у Нідерландах, тільки цьому сприяє. Також це сигнал того, що в ЄС має відбутися переосмислення ідей, на яких він побудований. Європейці мають згадати, чому вони вирішили йти шляхом інтеграції та від чого це їх врятувало.

Ідеї об'єднання Європи з'явилася одразу після завершення Другої світової війни. Країни розуміли, що без об'єднавчих процесів можуть виникнути нові небезпеки.

"Треба пояснити ідеологічно, що єдність Європи потрібна, а торгувати – це значно краще, ніж воювати. Це завдання не лише для урядів, але й для громадянського суспільства усіх країн ЄС", – підкреслив Іван Ус.

Відтак має бути розуміння, що популістичні ігри в підсумку завдадуть багато шкоди. Тому краще утриматись від їхньої підтримки, бо мудрість будь-якої країни полягає в тому, щоб "відмітати" популістичні ідеї, які гарні на вигляд, але всередині несуть руйнацію.

Що відомо про вибори у Нідерландах