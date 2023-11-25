Можуть з'явитися певні ризики: якими тепер будуть стосунки України та Нідерландів
Неочікуваним переможцем на виборах у Нідерландах стала ультраправа популістська "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Перемога будь-яких популістів завжди небезпечна, але наразі треба почекати, як розвиватимуться події далі.
Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що хоч "Партія свободи" набрала більшість голосів, але це ще не означає, що вона зможе сформувати уряд. Також не можна стверджувати, що партія – антиукраїнська.
Читайте також Політичний землетрус: як прихід нової влади в Нідерландах вплине на євроінтеграцію України
Чого очікувати Україні
У Нідерландах справді є поки несформована загроза. Водночас як зазначають експерти, які спеціалізуються на політиці Нідерландів, не треба сприймати цю політичну силу як антиукраїнську. Вона – антимігрантська, але не антиукраїнська.
Ситуація, коли в ще одній країні перемагає партія, ідеї якої не дуже відповідають цінностям, на яких побудований Європейський Союз, – це може мати певні ризики для майбутнього,
– сказав Іван Ус,
Однак поле для перемовин і пояснень, що підтримка України відповідає інтересам Нідерландів – однозначно зберігається.
Можна згадати статтю Джо Байдена, у якій він прямо написав, що Україні треба допомагати для того, щоб американські військові ніколи не стали частиною поточних військових конфліктів. Те саме варто пояснювати лідерам Європейського Союзу: якщо ви допомагаєте Україні, то тим самим зберігаєте життя своїх солдатів, які будуть змушені втрутитись у ситуацію, якщо після України Росія захоче йти далі.
Головний консультант Інституту стратегічних досліджень пояснив, що означає перемога "Партії свободи" у Нідерландах: дивіться відео
Що отримає з цієї ситуації Росія
Країна-агресорка зацікавлена у тому, щоб "розхитати" чи роз'єднати Захід. Вона постійно створює певні конфлікти, щоб відвернути увагу країн, зокрема мовиться про ситуацію в Секторі Гази.
Росія прагне, щоб конфлікти множились, бо так порушується єдність Заходу, а це її основна мета,
– зауважив Іван Ус.
Він додав, що перемога подібних політичних сил, як у Нідерландах, тільки цьому сприяє. Також це сигнал того, що в ЄС має відбутися переосмислення ідей, на яких він побудований. Європейці мають згадати, чому вони вирішили йти шляхом інтеграції та від чого це їх врятувало.Зверніть увагу! Ідеї об'єднання Європи з'явилася одразу після завершення Другої світової війни. Країни розуміли, що без об'єднавчих процесів можуть виникнути нові небезпеки.
"Треба пояснити ідеологічно, що єдність Європи потрібна, а торгувати – це значно краще, ніж воювати. Це завдання не лише для урядів, але й для громадянського суспільства усіх країн ЄС", – підкреслив Іван Ус.
Відтак має бути розуміння, що популістичні ігри в підсумку завдадуть багато шкоди. Тому краще утриматись від їхньої підтримки, бо мудрість будь-якої країни полягає в тому, щоб "відмітати" популістичні ідеї, які гарні на вигляд, але всередині несуть руйнацію.
Що відомо про вибори у Нідерландах
- На парламентських виборах у Нідерландах перемагає "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс. Він давній шанувальник Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яким неодноразово висловлював підтримку. Також політик є противником міграції, а серед його прагнень – вихід Нідерландів з Євросоюзу.
- Весною 2022 року Герт Вілдерс проігнорував виступ Володимира Зеленського перед парламентом Нідерландів. У ньому він закликав змусити Росію до миру та карати її санкціями. Виступ Президента України був унікальною подією, адже ще ніколи очільник іноземної держави не виступав у Палаті представників. Тоді всі присутні у залі аплодували йому стоячи.
- Після перемоги "Партії свободи" Володимир Зеленський сказав, що перебуває з Нідерландами у гарних відносинах, тому найближчим часом викликів не буде. Він висловив сподівання, що статус відносин продовжиться.
- У Єврокомісії відреагували на чутки про вихід Нідерландів з Євросоюзу. Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Нідерланди – це одна з країн-засновників ЄС, а вибори не ставлять під сумнів членство жодної країни. Відтак він висловив сподівання, що Нідерланди братимуть активну участь в Європейському Союзі.