Політичний землетрус: як прихід нової влади в Нідерландах вплине на євроінтеграцію України

На парламентських виборах Нідерланди вирішили "перезавантажити" свій уряд, подвоївши результат ультраправої "Партія свободи". Її очільник позитивно ставиться до Віктора Орбана та закликав припинити постачання зброї України.

Однак першооснова позиції Герта Вілдерса – відмова від розширення ЄС, тому що прийняття нових членів коштуватиме занадто багато грошей. Про це 24 Каналу розповіла експертка Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael Юлія Солдатюк-Вестервельд.

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Які виклики очікують на ЄС та Україну

Україні не варто розраховувати на потужну підтримку від "Партія свободи", зокрема в питанні євроінтеграції. Однак наша держава може суттєво збільшити свої шанси на приєднання до ЄС, якщо демонструватиме дотримання норм верховенства права та підвищуватиме прозорість прийняття своїх рішень. Ці критерії є вкрай важливими для Нідерландів у оцінці готовності України до вступу.

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Оглядачі називають перемогу ультраправої партії в Нідерландах "політичним землетрусом", адже серед її діячів є й ті, що підтримує Nexit – вихід країни з Європейського союзу. Втім, гасла про "контроль кордонів", озвучувані Вілдерсом напередодні виборів, могли так само бути й звичайною передвиборчою риторикою для приваблення виборців.

"Ситуація залежить багато в чому ще й від виборів у інших країнах ЄС. І якщо збільшиться кількість країн, що матимуть очільників із цього (радикально правого – 24 Канал) політичного спектру, це можу ускладнити проведення внутрішніх реформ Європейського союзу, які важливі для продовження розширення ЄС", – припустила експертка з міжнародних відносин.

Юлія Солдатюк-Вестервельд про результати виборів у Нідерландах: дивіться відео

Подробиці виборів у Нідерландах

Після опрацювання 98% бюлетенів, результати провідних партій виглядають так:

"Партія свободи" – 37 місць у парламенті (23,6% голосів); Альянс "Зелених лівих" та "Лейбористів" – 25 місць (15,5% голосів); Правоцентристська "Народна партія" прем'єра Марка Рютте – 24 місця (15,2% голосів); Центристська партія "Новий суспільний договір" – 20 місць (12,8% голосів)

Всі інші партії сукупно матимуть 44 місця у парламенті (29% голосів), в якому засідають 150 депутатів. Прихильна до Україна "Народна партія" Марка Рютте вже оголосила, що не приєднається до нового уряду через те, що виборці не задоволені нею. Водночас оглядачі також вважають, що і переможній "Партії свободи" буде не легко сформувати нову коаліцію.

Реформа Європейського союзу