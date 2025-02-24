Поки чекали результатів екзитполів: в офісі Мерца дивилися пресконференцію Зеленського
- У Німеччині 23 лютого пройшли дострокові вибори у Бундестаг, де переміг блок ХДС/ХСС, за результатами екзитполів.
- В офісі Мерца під час очікування результатів дивилися пресконференцію Володимира Зеленського.
У Німеччині 23 лютого пройшли дострокові вибори у Бундестаг, де, за результатами екзитполів, переміг блок ХДС/ХСС. В офісі цього об'єднання під час очікувань результатів дивилися пресконференцію Володимира Зеленського.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке ширять у соціальних мережах.
До теми Європа має бути здатною захищатися, – Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах
В офісі Мерца дивилися пресконференцію Зеленського
На кадрах можна побачити, як на телевізорах в офісі Фрідріха Мерца люди дивилися пресконференцію Володимира Зеленського, яку той давав в той час наживо. Саме тоді стали відомі результати екзитполів, в яких перемогу здобув блок ХДС/ХСС.
Тож Мерца його однопартійці зустріли з оплесками та вітаннями.
В офісі Мерца дивилися пресконференцію Зеленського, очікуючи результати екзитполів / Відео з акаунту @front_ukrainian у соцмережі Х
Деякі світові політики вже також встигли привітати Мерца з перемогою на виборах. Президент США Дональд Трамп назвав перемогу ХДС/ХСС "великим днем для Німеччини та США". Він заявив, що німці, як і американці, "втомилися від політики без здорового глузду, особливо в енергетиці та імміграції".
До слова, привітати Фрідріха Мерца також встиг і Володимир Зеленський. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу.