Маск може вплинути на вибори в Німеччині: чи є ризики щодо продовження підтримки України

В Німеччині 23 лютого мають відбутися позачергові вибори до Бундестагу. Відповідно до соціології, за результатами виборів в парламенті має сформуватися коаліція з ядром партії ХДС/ХСС.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що за різними соціологічними дослідженнями партія ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем може набрати 29 – 30% підтримки. Водночас Ілон Маск підтримує проросійську партію "Альтернатива для Німеччини".

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До Шольца є питання

Сьогодні у бік Мерца лунає серйозна критика за те, що він почав використовувати певні ідеї щодо мігрантської політики, які були на озброєнні у "Альтернативи для Німеччини".

Це, на думку політолога, намагання розширити коло потенційних прихильників, щоб збільшити результат ХДС/ХСС. Однак наразі вони не принесли результату. Партія Мерца випереджає "Альтернативу для Німеччини" приблизно на 10%.

Третю позицію обіймає Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца. На жаль, цій силі не вдається наростити чисельність прихильників, попри заяви Шольца, зокрема, щодо України,

– наголосив він.

Він коментував ідеї Дональда Трампа щодо рідкісноземельних металів, намагаючись показати себе миротворцем та альтруїстом. Однак виникає питання, де тоді ракети Taurus для України? Ці питання, на думку Чаленка, виникають і всередині партії Шольца.

На четвертій міцній позиції перебуває партія "Зелених", представницею якої є глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, що має чітку проукраїнську позицію.

Нас очікуватиме нова коаліція, проте єдине питання, щоб "Альтернатива для Німеччини" не отримала ще більше голосів. Це б дозволило їй в Бундестазі блокувати роботу майбутньої коаліції,

– припустив політолог.

Для України важливо, щоб Німеччина пройшла цей період злагоджено і повернулася до нормальної роботи. Це, зокрема, сприятиме відносинам з Україною і підтримці її. Тому що існує ризик того, що з допомогою для Києва можуть виникнути проблеми.

Зараз є лідерство Мерца. Однак через вітер праворадикалізму, який підсилюється відкритою підтримкою "Альтернативи для Німеччини" з боку Ілона Маска, можуть бути певні несподіванки,

– відзначив Ігор Чаленко.

До слова, політолог з Німеччини Сергій Сумленний пояснив, чому проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" має доволі високу підтримку. За його словами, її популярність зумовлена не тільки тим, що ця партія лише праворадикальна або лише проросійська. "Альтернативи для Німеччини" "б'є по тих больових точках", що є в німецькому суспільстві – економічна стагнація, інфляція, незрозуміла політика уряду.