Вибори в Німеччині: лідерка "зелених" обіцяє заблокувати "Північний потік-2"

Лідерка "зелених" Анналена Бербок напередодні виборів у Німеччині пообіцяла не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2". Водночас це станеться лише за умови, якщо вона увійде до складу нового уряду.

Політикиня наголосила, що не можна довіряти запевнянням офіційної Москви. Мовиться про збереження транзиту газу через Україну після запуску скандального газопроводу.

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Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", – 24 канал) не видала,

– наголосила Бербок.

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