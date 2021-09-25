Вибори в Німеччині: лідерка "зелених" обіцяє заблокувати "Північний потік-2"
25 вересня 2021 , 20:14Читать новость на русском
Джерело:Der Tagesspiegel
Лідерка "зелених" Анналена Бербок напередодні виборів у Німеччині пообіцяла не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2". Водночас це станеться лише за умови, якщо вона увійде до складу нового уряду.
Політикиня наголосила, що не можна довіряти запевнянням офіційної Москви. Мовиться про збереження транзиту газу через Україну після запуску скандального газопроводу.
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Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", – 24 канал) не видала,
– наголосила Бербок.
"Північний потік-2": останні новини
- "Газпром" ще 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Кремль хвалився, що його можуть запустити вже найближчими днями.
- Водночас Росії не вдалося реалізувати плани. Спершу "Північний потік-2" має пройти сертифікацію. Вона триватиме щонайменше 2 місяці.
- Понад 40 європарламентарів заявили про необхідність розслідувати діяльність "Газпрому". Ініціатором став депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.
- "Газпром" звинуватили у маніпуляціях та порушенні правил конкуренції ЄС.
- Через проблему "Північного потоку-2" президент Володимир Зеленський створив робочу групу. Її метою буде напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики.
- Участь у процедурі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" дозволили взяти Польщі. Польська газова держкомпанія PGNiG оголосила про це на 22 вересня.