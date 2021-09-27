Вибори у Німеччині: партія Меркель не втрачає надії створити свою коаліцію

Федеральні вибори у Німеччині завершилися 26 вересня. Однак консервативний блок ХДС/ХСС все ще сподівається створити потужну коаліцію.

Для цього партія канцлерки Німеччини Ангели Меркель планує залучити "зелених" і Вільну демократичну партію.

Важливо Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель

Керівництво Християнсько-демократичного союзу виступає за формування так званої коаліції Ямайка. Заступниця голови ХДС Юлія Клекнер висловилася за "серйозні попередні консультації" із "зеленими" та Вільною демократичною партією. У такому варіанті вона бачить можливість створити стабільний уряд.

Чи підтримають ці партії створення коаліції

Самі "зелені" і ліберали поки не визначилися, з ким вони готові створити коаліцію. За словами члена президії ВДП Марко Бушмана, переговори між ними про можливі компроміси та інтереси ще не почалися.

Вибори до Бундестагу: головне

Участь у цьогорічних виборах до Бундестагу взяла рекордна кількість партій – одразу 47. Волевиявлення відбулося 26 вересня.

Голосувати могли понад 60 мільйонів німців. Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила й Ангела Меркель.

Після парламентських виборів країна отримає нового канцлера замість Меркель, яка очолювала німецький уряд майже 16 років.

Перемогу, як свідчать підрахунки, здобула Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів. На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

Коаліцію із "зеленими" та Вільною демократичною партією хочуть створити та соціал-демократи. Водночас вони твердо відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.



Результати виборів у Бундестаг / Скриншот із сайту Der bundeswahlleiter