"АдН" посіда 2 місце на виборах: політолог назвав викликли для нового канцлера

На виборах у Німеччині переміг Фрідріх Мерц, очолюючи ХДС та ХСС. Друге місце посіла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яка має проросійські погляди. Це створило нові виклики для формування великої коаліції в уряді Німеччини.

Німецький політолог Сергій Сумленний в ефірі 24 Каналу зазначив, що партія "Альтернатива для Німеччини" (AдН) передбачувано посіла друге місце. За розрахунками, вона могла набрати понад 23%, утім отримала лише 20,8%.

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"Інші партії опинилися в глухому куті, оскільки в парламенті можлива лише одна коаліція демократичних партій – так звана велика коаліція. Це об'єднання ХДС та СДП Німеччини – тільки ця коаліція отримує понад 50% місць у Бундестазі", – сказав Сергій Сумленний.

Що це означає для Німеччини

Політолог зазначив, що це означає повернення Німеччини до моделі, яка існувала за часів Ангели Меркель. Тричі за свої чотири терміни на посаді канцлерки вона керувала країною на основі коаліції між християнськими демократами та соціал-демократами. Наскільки потужною буде ця коаліція – поки невідомо. У СДП Німеччини є достатньо багато проросійських політиків.

Водночас є й проукраїнські діячі, які добре розуміють ситуацію, наприклад, колишній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Але вони в меншості. Поки що незрозуміло, хто саме представлятиме соціал-демократів у новому уряді,

– зазначив Сергій Сумленний.

Політолог додав, що вже є певні припущення та неофіційні витоки щодо можливих кандидатур. Політики намагаються знайти компромісні фігури, які влаштують усі сторони. Утім офіційної інформації, кого призначать на ключові посади від ХДС поки що немає.

"Потрібно зачекати хоча б кілька тижнів, поки розпочнуться офіційні коаліційні перемовини. У Німеччині коаліційний договір підписують не раніше ніж через місяць після виборів, а іноді навіть через півтора", – сказав Сергій Сумленний.

Чому німецька система повільна

Він також зазначив, що німецька політична система не передбачає ситуації, коли харизматичний лідер може змінити її.

"У ХХ столітті Німеччина вже мала харизматичного лідера, і після того, як країна на чолі з ним програла війну, система була реформована так, щоб подібні політики не могли приходити до влади. Усі рішення ухвалюються консенсусом за участі якомога більшої кількості політичних сил", – зазначив політолог.

Нагадуємо, що Фрідріх Мерц переміг на виборах, а ХДС/ХСС під його керівництвом отримали 28,5% голосів. Він вже зробив кілька заяв щодо підтримки України, розкритикував політику Трампа та пообіцяв стабільність для Німеччини.

Він додав, що німецька система працює повільно. Її справедливо критикують за неефективність у кризових ситуаціях, але вона була створена саме для того, щоб унеможливити авторитарне правління.

Я не думаю, що Фрідріх Мерц зможе суттєво змінити ситуацію. Але не забуваймо, що Мерц буде канцлером у коаліційному уряді. Навіть у його партії є різні політичні групи,

– сказав Сергій Сумленний.

Політолог пояснив, що ХДС та ХСС завжди виступають єдиним блоком на виборах, але насправді це дві різні партії. До того ж у новій коаліції будуть і соціал-демократи. Також важливу роль відіграють регіональні партійні структури, які є незалежними від національного керівництва. Саме тому роль Мерца важлива, але вона не є вирішальною.