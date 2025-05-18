"Має бути на правильному боці щодо війни в Україні": як в Польщі обирають нового президента

В Польщі 18 травня проходять вибори президента країни. Цього року на високу посаду претендують 13 кандидатів, що є рекордною кількістю в історії польських президентських перегонів.

З 7:00 у Польщі відкрилось понад 32 тисячі виборчих дільниць та ще понад 500 – за кордоном. За процесом голосування, як повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, стежать понад 267 тисяч членів комісій, зокрема 5 тисяч працюють на закордонних дільницях.

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Перші результати – після 21:00

Напередодні виборів у Польщі Кремль активізував масштабну інформаційну кампанію, здійснивши спецоперацію Doppelganger. Також розглядалась можливість російських кібератак. Проте за словами кореспондентки, таких випадків з боку Росії наразі не було зафіксовано.

Однак фіксувалися правопорушення щодо виборчої тиші, зокрема, у соцмережах. Деякі депутати та члени партій продовжували агітувати за своїх кандидатів.

За інформацією Державної виборчої комісії, станом на 12:00 за варшавським часом явка становила трохи більш як 20%. Це менше ніж п'ять років тому в цей самий час – тоді проголосували вже 24% виборців, але більше ніж 10 років тому, коли явка на цей час становила лише близько 14%.

Наразі у Польщі діє виборча тиша, і перші результати голосування будуть відомі тільки після закриття всіх дільниць – близько о 21:00 за варшавським часом.

За даними, що були оприлюднені станом на 16 травня, зокрема, Інститутом ринкових та соціальних досліджень для телеканалу Polsat News, мер Варшави Рафал Тшасковський від партії "Громадянська платформа" посідає провідну позицію серед усіх кандидатів на посаду президента. Він може отримати у першому турі 31% підтримки виборців.

На другому місці – Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість", якого готові підтримати 25,3% виборців. На третьому місці перебуває Славомір Менцен з партії "Конфедерація", який може отримати трохи більше ніж 10%.

Ще кілька кандидатів, зокрема Шимон Головня, Магдалена Б'єят, Адріан Зандберг, мають підтримку від 4 до 6%.

У решти кандидатів показники ще нижчі, проте офіційні дані будуть відомі пізніше.

Якщо жоден з цих кандидатів не набере мінімум 50% підтримки виборців, то буде проведений другий тур виборів, який вже запланований на 1 червня 2025 року.

В очікуванні результатів поляки поділилися своїми сподіваннями щодо нового лідера держави, а також підтримки України.

Так 24-річна Катаржина Дудек зауважила, що полякам доволі складно обирати президента з 13 кандидатів.

Сподіваюся, що наступний президент Польщі зможе гарантувати безпеку і добробут польських громадян. А стосовно світової дипломатії, то маю надію, що він буде на правильному боці історії, зокрема щодо війни в Україні,

– підкреслила вона.

Також своїми сподіваннями щодо підтримки України з боку Польщі поділився 26-річний Францішек Новак.

Сподіваємося на серйозні розмови про відправку військ до України,

– наголосив Новак.

Він додав, що цьогорічні вибори в Польщі переважно заважають серйозно говорити про це, оскільки будь-які натяки на військову допомогу України були б згубними для підтримки кандидата.

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Нагадаємо, що Головне управління розвідки України повідомило, що напередодні президентських виборів у Польщі Кремль проводив спецоперацію Doppelganger. Це одна з наймасштабніших та найтриваліших російських інформаційних кампаній проти країни ЄС і НАТО.

Росіяни створюють сайти та сторінки у соцмережах, які за наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. У цих пабліках Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Серед наративів, які просувають росіяни – критика підтримки України з боку Польщі, заклики до виходу країни з ЄС і дискредитація уряду Дональда Туска.