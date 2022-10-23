Розмовляли до пізньої ночі: про що могли домовлятися Джонсон і Сунак

На тлі заяви Ліз Трасс про відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії, Борис Джонсон охоче повернувся до участі у перегонах за крісло. Тож напередодні він провів таємні переговори з Сунаком.

Нагадаємо, що Борис Джонсон прибув до Великої Британії, коли дізнався про відставку Ліз Трасс. Тепер же стало відомо про його загадкові перемовини з Ріші Сунаком, котрий теж має шанси посісти цю посаду.

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Переговори велися до пізньої ночі

Як розповідає журналіст Майкл Драммонд, переговори між Борисом Джонсоном та Ріші Сунаком тривали до глибокої ночі. Політики обговорювали можливе об'єднання сил, підкреслюють у виданні. Воно особливо потрібне Джонсону, адже рівень його підтримки депутатами дещо нижчий.

Зауважимо, що Сунака підтримує 121 депутат. Що стосується Джонсона, то ЗМІ повідомляють, що він теж отримав необхідні 100 голосів, щоб балотуватися. Але журналісти SkyNews не були б настільки впевнені. Згідно з їхніми даними, за Джонсона проголосували лише 56 депутатів.

Суперечливі заяви щодо підтримки колишнього прем'єра усе більше наштовхують оглядачів на думки про співпрацю. Мовляв, Джонсон не просто так до глибокої ночі спілкувався з Сунаком. Він прагнув не лише заручитися його підтримкою, а й отримати голоси потенційного конкурента.

Рішення озвучать у понеділок 24 жовтня

Додамо, що Джонсон і Сунак – представники Консервативної партії. Тож серед них і мали б обрати, хто матиме можливість надалі боротися за крісло прем'єра. В обох претендентів не так уже й багато часу. Адже до 14:00 понеділка 24 жовтня у них має бути щонайменше по 100 голосів. Після цього в партії повинні будуть визначити, хто з претендентів представлятиме її у виборчих перегонах.

Цікаво, що наприкінці літа обирали між Сунаком і Трасс. Тоді 102 голоси отримала політикиня. Але після 44 днів на посаді вона подала у відставку.

Зауважимо, що ані Джонсон, ані Сунак офіційно ще не озвучили про намір змагатися за крісло прем'єра. Але не виключено, що відповідну інформацію вони озвучать вже завтра, коли і стане зрозуміло, хто взагалі отримає відповідну можливість.

Напередодні політолог Андрій Вігірінський пояснив, чому Ліз Трасс подала у відставку. Він назвав причини, які змусили прем'єр-міністерку попрощатися зі своєю посадою за такий короткий проміжок часу. Про це читайте у нашому матеріалі.

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