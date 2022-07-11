Глава МЗС Британії висунула свою кандидатуру на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії

Кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії продовжує зростати. До цього списку приєдналася й міністерка закордонних справ Елізабет Трасс.

Наразі кандидатів на прем'єрство є вже 11. Серед них – генпрокурорка, а також міністри торгівлі та транспорту.

До теми Різкої зміни політики щодо України не буде, – Цюпин про наслідки відставки Джонсона

Трасс може стати лідеркою Консервативної партії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс висунула свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра. Вона зазначила, що знизить податки з "першого дня", якщо стане очільницею британського уряду.

У вихідні список кандидатів значно розширився. Багато претендентів на посаду прем'єра виклали конкурентні податкові плани як основний елемент своїх виступів. Однак серед них існують розбіжності щодо термінів і масштабу запропонованих скорочень.

Трасс наголосила, що приєднається до своїх суперників у планах скоротити податок на корпорації, скасувати підвищення національного страхування та реформувати ставки для бізнесу. Вона зазначила, що "боротиметься на виборах як консерватор і керуватиме як консерватор", а також вживатиме негайних заходів, щоб допомогти британцям впоратися з вартістю життя.

Цікаво Джонсон роздумує над тим, щоб піти з політики перед наступними виборами, – ЗМІ

У списку кандидатів на посаду міністра вже є 11 політиків

Розклад виборів оголосять 11 липня. Усі кандидати на посаду прем'єра Великої Британії обіцяють нижчі ставки для фізичних осіб та компаній, адже податки – ключова тема боротьби.

Наразі, окрім Трасс, у списку претендентів є 10 політиків:

ексміністерка у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох,

генпрокурорка Суелла Браверман,

новопризначений міністр закордонних справ Рехман Чішті,

колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Гант,

колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід,

міністерка торгівлі Пенні Мордонт,

міністр транспорту Грант Шеппс,

колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак,

парламентар Том Тугендат,

канцлер скарбниці Надхім Захаві.

Варто подивитися – чи може Британія змінити політику щодо України: відео

Перед тим, як стати очільницею МЗС Британії, Трасс була міністеркою охорони навколишнього середовища у 2014 – 2016 роках, а також міністеркою юстиції у 2016 – 2017 роках.