Хто має найбільші шанси очолити британський уряд замість Джонсона: свіжі дані

У Великій Британії невдовзі оберуть нового прем'єр-міністра. Опитування членів Консервативної партії показало, хто має найвищі шанси стати очільником уряду після відставки Бориса Джонсона.

Опитування провела агенція Opinium Research. Нагадаємо, що за прем'єрське крісло змагаються міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс та колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак.

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Трасс лідирує в прем'єрських перегонах

Опитування членів Консервативної партії показало, що очевидним лідером є Трасс:

міністерка отримала 61% голосів ,

, тоді як за Сунака проголосували 39%.

За нового очільника уряду після відставки Бориса Джонсона голосуватимуть приблизно 200 тисяч членів керівної Консервативної партії. Під час опитування загальний розмір вибірки становив 570 депутатів.

29% розповіли, що вже проголосували,

47% – що визначилися зі своїм кандидатом.

19% – що ще можуть змінити свою думку.

Голосування за лідера Консервативної партії, а отже – нового прем'єра, відбувається поштою. Переможця оголосять 5 вересня.

Експерти проводили опитування з 8 по 12 серпня. Воно показало, що Трасс підтримують:

через неприязнь до Сунака,

через сприйняття міністерки як людини, якій можна довіряти,

тому, що вона залишилася вірною Джонсону.

Своєю чергою прихильники Сунака зазначили, що він кращий в економіці та найкомпетентніший серед двох кандидатів.

В агенції зазначили, що спостерігали серед членів партії "ностальгію за Джонсоном". Зокрема, 63% опитаних воліли, щоб він залишився очільником уряду. Окрім цього, якби замість Трасс був Джонсон, за нього проголосували б аж 68% парламентарів.

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