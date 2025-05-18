Серед лідерів – троє: який з кандидатів в президенти Польщі найгірше ставиться до України

В Польщі 18 травня пройшли вибори президента. Серед кандидатів, що лідирують у перегонах, – мер Варшави Рафал Тшасковський, Кароль Навроцький, що відомий антиукраїнськими заявами, та праворадикал Славомір Менцен.

Доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький у розмові з 24 Каналом надав характеристику кожному з трьох кандидатів у президенти Польщі. Також Росія напередодні польських виборів активізувала масштабну інформаційну спецоперацію.

Важливо Вибори в Польщі 2025: хто лідирує, які шанси в Тшасковського і Навроцького та чи буде 2 тур

Спекулюють на проблемі з Україною

Городницький відзначив, що мер Варшави Рафал Тшасковський має найбільшу підтримку за попередніми даними і гіпотетично має шанс виграти ці вибори.

Він – освічена людина, має проєвропейське бачення, намагається зблизитися з Європейським Союзом, який також дуже близький Тшасковському, так само як і Україна,

– сказав політичний аналітик.

Кароль Навроцький – закоренілий консерватор. Він працював директором Музею Другої світової війни у Гданську. Проте ніколи не посідав виборних посад і немає досвіду в політиці.

Навроцький виступає від партії "Право і справедливість", яка вже, за великим рахунком, багато кому набридла своїм закоренілим баченням історії, зокрема, щодо України. Він має меншу підтримку, ніж Тшасковський, проте між ними не великий розрив,

– наголосив Городницький.

Також Навроцький, за словами доктора філософії, виступає за те, щоб військові сили США були присутні в Європі, що перегукується із заявами Віктора Орбана. Мовляв, нехай американські війська нас захищають, а ми будемо сидіти, склавши руки.

Третій кандидат Славомір Менцен має праворадикальні погляди та маргіналізовану електоральну базу. Він, за словами політичного аналітика, намагається всіх переконати, що є виключно імперіалістська Польща, яка має керувати ледве не всім світом.

Його електоральна база переважно – молодь, яка є запальною і якій потрібно з кимось боротися. Зазвичай такі праворадикали будують свою електоральну базу на антагоністичних баченнях,

– підкреслив він.

На проблемі з Україною, за його словами, кандидати сильно спекулюють та набирають велику підтримку виборців. Йдеться, зокрема, про питання щодо Волинської трагедії.

В цілому риторика кандидатів в президенти Польщі торкається удосконалення військово-промислового комплексу країни та покращення армії. Тому що гіпотетично вони готуються в майбутньому до війни, наприклад, з Росією і хочуть бути на цьому флангу найбільш захищеними,

– сказав Андрій Городницький.

Також він нагадав, що президент в Польщі не має величезних повноважень та впливу. Тому ці вибори є черговим фактором зміни однієї політичної структури на іншу.

Нагадаємо, що лютому 2025 року Славомір Менцен приїхав до Львова та зробив цинічні заяви про Степана Бандеру, стоячи біля його пам'ятника. Менцен сказав, що нібито "українці продовжують вшановувати злочинців, винних у вбивстві 100 тисяч поляків" та Україна начебто має "якнайшвидше закінчити культ Степана Бандери".

Мер Львова Андрій Садовий відповів польському праворадикальному політику, порекомендувавши "проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели". Або ж поїхати на фронт та "поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями".