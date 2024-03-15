"Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям
З 15 по 17 березня 2024 року в Росії та Україні обиратимуть президентом Росії Владіміра Путіна. Так, це не помилка, саме в Україні, проте саме цей факт робить весь процес виборів незаконним, нелегітимним і шкідливим для здоров'я та майбутнього. Чому так – пояснює 24 Канал.
Детальніше про це читайте тут Що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії
Для чого Росія проводить вибори Путіна в Україні?
Бо у 2014 році країна-агресорка захопила Крим та частину Донецької та Луганської областей, а у 2022-му році розширила окупаційну зону в Донеччині та на Луганщині, а також захопила частину Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
З 18 березня 2014 року Росія вважає Крим власною територією, а з вересня 2022 року Кремль оголосив ще й про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Причому у повних кордонах, але водночас сама Росія їх не контролювала, а після контрнаступу ЗСУ на Харківщині та евакуації окупантів з Херсону зона контролю ще й суттєво зменшилась.
Нині Росія окуповує лише острівну частину Миколаївської області, лівобережну Херсонщину та незначну частину Харківщини, попри гучні обіцянки окупанти так і не вийшли на адмінкордони Донецької та Луганської областей.Цікаво, ще перші "вибори" на окупованих територіях континентальної України восени 2022 року збіглися з поразками росіян на Харківщині та на півдні України.
Також Росія зазнала тоді не лише військової, але й політичної поразки – світ не визнав "вибори" та слідом за Україною оголосив їх результати юридично нікчемними.
Попри цей неприємний для окупантів факт вони все одно проводять "вибори" на тимчасово окупованих територіях й переслідують декілька цілей:
- показати, що Росія тут закріпилася та декларує нову "нормальність" і свято "демократії;
- дискредитувати Україну;
- спробувати підтвердити свої права на окуповані території в очах як місцевих мешканців (бо навіть голос за Даванкова – це голос за Росію та окупантів), так і світової спільноти та легітимізувати окупацію;
- виявити незгодних, придушити спротив та прозвітувати про "успіхи" на "нових територіях";
- “намалювати” велику явку та забезпечити Путіну "чеченські” показники підтримки;
- мобілізувати до війська "нових громадян Росії".
Також "вибори", крім пропаганди та "понтів" (як люблять висловлюватися в російському "істеблішменті"), переслідують декілька факультативних цілей:
- розпил грошей – Москва виділяє на цю виставу чималі кошти;
- реальний перепис населення;
- легітимізація місцевих сепаратистів як нової політичної еліти Росії.
Чи мають "вибори" якусь силу?
Ні. В Україні наразі оголошено воєнний стан, на час якого вибори не можуть проводитись. Це заборонено законом. Росія не має жодного права проводити вибори на території іншої держави.
Будь-які результати "виборів" не можуть бути визнані, натомість учасники та організатори цього дійства підпадають під дію Кримінального кодексу України.
- Крім того, організатори "виборів" розцінюються українськими спецслужбами як законні цілі (їхні списки та особисті дані вже є у розпорядженні спецслужб та місцевого руху опору та підпілля).
- Так само, як і так звані "виборчі дільниці", озброєні "виборчі патрулі" з їхніми побудинковими та подворовими обходами, а також осередки "партій" та маргінали, які погодились зіграти роль "спостерігачів".
Як вчиняють зі зрадниками у воєнний час – відомо.
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До того ж велика ймовірність, що ліквідувати організатора "виборів" чи "спостерігача" можуть не тільки представники організованих сил опору чи партизани. Це можуть зробити й самі окупанти, наприклад, просто для гарної телекартинки.
Вибухи на "дільницях" руська пропаганда може подати як теракти "київського режиму".
Цинічне відео "виборів", які окупанти запланували навіть у зруйнованій ними ж Авдіївці:
Яка юридична оцінка "виборів"?Примушування українців до участі в "голосуванні" під загрозою репресій та депортацій – це пряме порушення прав людини та порушення правил ведення війни.
Тому ці "вибори" абсолютно порушують як закони України, так і норми міжнародного права.
Важливо! Верховна Рада та МЗС звісно ж звернулися до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей. І закликали не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори.
Що також важливо, Україна закликала міжнародні медіа та відомих публічних осіб жодним чином не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс "виборами", використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.
У НАТО, ЄС та всього цивілізованого світу теж абсолютно однозначна позиція з цього приводу.
Президент Путін утримує владу в Росії десятиліттями. Ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть хоч якісь зміни в Кремлі. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-які вибори на окупованих територіях регіонів України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право,
– наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Що робити українцям на окупованих територіях?
Найперше завдання – всіма силами, за можливості, ігнорувати "вибори" та пам'ятати про можливу відповідальність за участь у них.
Крім того, участь у голосуванні – прямий шлях до війська окупантів, адже росіяни примушують голосувати не лише тих, хто отримав російський паспорт, але й тих, хто відмовився. У такому випадку вважається, нібито документи втрачено через воєнні дії, тому факт фейкового "волевиявлення" буде прирівнюватися до згоди "вписатися в росіяни", а значить – бути готовим померти за Путіна, яхту Сєчіна чи літак для коргі Шувалова.
Водночас українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальність лише за факт участі, в тому числі примусової, у так званих "виборах", які готує Росія.
- За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України понесуть лише ті особи, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів.
- Їх, за словами Лубінця, можуть судити за статтею про колабораційну діяльність.
Він додав, що життя та здоров'я громадян, як і раніше, залишається вищою цінністю для держави.
Не варто забувати, що політика Росії – жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" – питання виживання на ТОТ,
– наголосив Лубінець.
Отож Росії мало того, що вона проводить "вибори" незаконно в чужій країні, вона ще хоче в такий спосіб підстрахуватися й намалювати Путіну його 80%.
Так звані російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях почалися з кінця лютого – тоді почали діяти так звані "виїзні комісії". Вони складаються з колаборантів і озброєних окупантів, які проводять рейди по будинках і дворах. Вони силою примушують українців "голосувати".
- До прикладу, в окупованому Луганську 2 600 чиновників були залучені для відвідування будинків і переконання мешканців проголосувати. Керівникам освітніх та інших державних установ також наказано забезпечити явку своїх підлеглих на вибори.
- Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що окупаційна влада на окупованих територіях України незалежно від результатів незаконних виборів заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою президента Росії Владіміра Путіна, щоб створити ілюзію "демократичного вибору".
Звісно ж, українські спецслужби та партизани ведуть відстріл таких пройдисвітів, але не на всіх вистачає сил і ресурсів. Втім, це не означає, що всі вони уникнуть покарання.
Як показує історія з путінськими "плебісцитами" 2014 року, всі організатори та учасники фейкових "виборів" і "референдумів" будуть зафіксовані, встановлені та у міру сил – покарані.