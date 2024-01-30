Усе пішло не за планом: чого не очікував Кремль на передвиборчих перегонах

Є інформація, що кандидата у президенти Росії Бориса Надєждіна нібито можуть оголосити "іноагентом". Щоб віддати свої підписи за нього, росіяни стоять у величезних чергах у різних регіонах країни-агресорки.

Очевидно, Кремль цього зовсім не очікував. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Надєждін і сам не очікував

Сергій Жирнов зазначив, що Надєждін – це кандидат, який є продуктом путінського режиму. Однак у Кремлі зовсім не очікували такого розвитку передвиборчої кампанії Надєждіна. Спочатку він йшов як самовисуванець, але згодом його підтримала одна з маленьких партій.

Йому потрібно було зібрати 100 тисяч підписів, що дуже багато для людини, яку нібито не підтримує путінський режим. У різних регіонах Росії черги, щоб віддати свій підпис за Надєждіна, тільки збільшувались.

Це пішло не за планом. Я думаю, що ніхто цього не очікував. Мабуть, сам Надєждін теж не очікував, що йому почнуть перераховувати досить багато грошей. Тобто йому на день перераховують приблизно 5 – 10 мільйонів рублів. Причому це звичайні люди,

– сказав він.

Надєждін – єдиний кандидат, який зміг зібрати величезні черги, за нього люди стояли навіть на морозі. Ексагент КДБ підкреслив, що Надєждін ще не дійшов до статусу офіційно зареєстрованого кандидата, а вже зібрав стільки підписів. За кремлівського диктатора таких черг не спостерігали.

"Путін зібрав 3 мільйони підписів, хоча за нього не було черг у жодному регіоні. Тому, на мою думку, Надєждіна можуть не допустити до цих виборів", – припустив Жирнов.

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